Россия нанесла удар по американскому заводу в Мукачево: подробности

В ночь на 21 августа Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, выпустив сотни дронов и ракет. Один из попавших под атаку РФ объектов оказался завод американской компании Flex в Мукачево Закарпатской области, где вспыхнул большой пожар.

Россия атаковала американский завод в Мукачево. Фото из открытых источников

По официальным данным, во время атаки ракета попала в завод крупного американского производителя электроники, расположенный в Закарпатской области. В результате удара возник масштабный пожар, который привел к серьезным разрушениям и многочисленным жертвам.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о по меньшей мере 15 пострадавших. Точные данные о состоянии раненых и масштабах ущерба уточняются. Городские власти призвали жителей закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что объект был полностью гражданским и не имел никакого отношения к оборонной промышленности.

"Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники в нашем западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным", — пишет Сибига в соцсети X.

Также глава МИД подчеркнул, что это не первая атака РФ на американский бизнес в Украине, ведь в начале года россияне нанесли удар по офисам Boeing в Киеве. По совам Сибиги, никакой военной логики или необходимости в таких действиях России нет, а "лишь террор против людей".

На удар России по американскому заводу Flex в Мукачево также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметивший, что такими ударами Путин посылает сигналы Трампу.

"В Мукачево был атакован завод американской компании, специализирующийся на электронике. До этого россияне атаковали польское предприятие в Виннице, а также мощности азербайджанского Socar. Гражданские объекты. Путин как обычная крыса передает сигнал Трампу. Даже не знаю, есть ли более отвратительная нация на планете", — указывает Коваленко.

Всего в ночь на 21 августа Россия совершила одну из самых больших атак по Украине за время войны, использовав 614 ракет и дронов. По данным Воздушных сил удалось сбить или подавить 577 целей, однако зафиксировано попадание в 11 локациях по всей стране.

