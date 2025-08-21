Россия нанесла удар по американскому заводу в Мукачево: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В ночь на 21 августа Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, выпустив сотни дронов и ракет. Один из попавших под атаку РФ объектов оказался завод американской компании Flex в Мукачево Закарпатской области, где вспыхнул большой пожар.
Россия атаковала американский завод в Мукачево. Фото из открытых источников
По официальным данным, во время атаки ракета попала в завод крупного американского производителя электроники, расположенный в Закарпатской области. В результате удара возник масштабный пожар, который привел к серьезным разрушениям и многочисленным жертвам.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о по меньшей мере 15 пострадавших. Точные данные о состоянии раненых и масштабах ущерба уточняются. Городские власти призвали жителей закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.
Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что объект был полностью гражданским и не имел никакого отношения к оборонной промышленности.
Также глава МИД подчеркнул, что это не первая атака РФ на американский бизнес в Украине, ведь в начале года россияне нанесли удар по офисам Boeing в Киеве. По совам Сибиги, никакой военной логики или необходимости в таких действиях России нет, а "лишь террор против людей".
Россия атаковала американский завод в Мукачево
На удар России по американскому заводу Flex в Мукачево также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметивший, что такими ударами Путин посылает сигналы Трампу.
Всего в ночь на 21 августа Россия совершила одну из самых больших атак по Украине за время войны, использовав 614 ракет и дронов. По данным Воздушных сил удалось сбить или подавить 577 целей, однако зафиксировано попадание в 11 локациях по всей стране.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ермак отреагировал на удар РФ по Львову.