Россия нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть погибшие и раненые военные

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Slava Kot
1 июня российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В результате атаки погибли украинские военнослужащие. Об этом сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.
Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников
Согласно официальной информации от Сухопутных войск, ракетные обстрелы произошли в тыловом районе, где располагалось одно из учебных подразделений. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство военных находилось в укрытиях.
Известно о 12 погибших и более 60 раненых в результате удара по учебному подразделению Сухопутных войск.
Для выяснения всех обстоятельств атаки России создана специальная комиссия и назначено служебное расследование для поиска и установления российского удара. Однако в Сухопутных войсках отметили, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось во время российского ракетного удара.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами 1 июня. Где раздались взрывы.
Также "Комментарии" писали о "черной неделе" для защитников Украины. Что происходит на фронте.
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