Россия нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть погибшие и раненые военные

1 июня российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В результате атаки погибли украинские военнослужащие. Об этом сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников

Согласно официальной информации от Сухопутных войск, ракетные обстрелы произошли в тыловом районе, где располагалось одно из учебных подразделений. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство военных находилось в укрытиях.

"Сегодня, 1 июня, враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие", — заявили в Сухопутных войсках.

Известно о 12 погибших и более 60 раненых в результате удара по учебному подразделению Сухопутных войск.

Для выяснения всех обстоятельств атаки России создана специальная комиссия и назначено служебное расследование для поиска и установления российского удара. Однако в Сухопутных войсках отметили, что никаких построений или массовых собраний личного состава не проводилось во время российского ракетного удара.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности. Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам", — говорится в заявлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами 1 июня. Где раздались взрывы.

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