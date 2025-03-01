Россия нанесла по Одессе удар баллистической ракетой: куда попал враг

Российские террористы вечером 1 марта ударили по Одессе баллистической ракетой. В городе в результате вражеской атаки есть пострадавшие, сообщил в Телеграмме председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

Ракетный удар

"Враг ударил по Одессе баллистической ракетой. Пострадали два человека", — сообщил Кипер.

По его информации, в результате российской атаки повреждения получила припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащей одной из европейских компаний.

"Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта", — сообщил Кипер.

Кроме того, он рассказал, что соответствующие службы и медики работают над ликвидацией последствий вражеского удара и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что После скандала между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Вашингтоне политолог Юрий Романенко заявил, что будущее Украины выглядит совсем не в розово-оптимистических тонах. В частности, он прогнозирует, что Соединенные Штаты сократят военную помощь.

"Думаю, нам россияне вынесут энергетику во второй половине марта, предварительно перекрыв кислород из оружия и финансов и приводят на подписание соглашения с более слабыми позициями. Для усиления переговорных позиций американцы выбросят в СМИ вопиющие примеры коррупции в украинских властях. Это будет использовать для".

По его мнению, параллельно Европа выторгует себе какие-то послабления в рамках торговой войны с США, а затем отправится в Овальный кабинет повторять подвиг Моники Левински.



