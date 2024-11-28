Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: где произошли попадания

Сегодня с 5:30 в Украине началась массированная комбинированная атака России. Удары наносились калибрами, беспилотниками, ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС, а также баллистическими ракетами.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Что известно о последствиях массированной ракетной атаки в настоящее время:

• Киевщина: В столице зафиксировано падение обломков на открытую территорию. Обломки ракеты упали на территорию одного из частных предприятий в Дарницком районе. Пожара и пострадавших нет.

• Харьковщина: В Киевском районе Харькова зафиксированы удары по гражданскому предприятию.

• Сумщина: В Шостке разрушены несколько объектов инфраструктуры. Повреждены школа, больница, многоэтажки и объекты водоснабжения.

• Винничина: повреждены дома, разрушено хозяйственное здание, произошло возгорание автомобиля.

• Одесщина: В области предварительно прилет. Есть повреждения частных домов.

• Ровенщина: После ряда взрывов над Ровно наблюдается сильное задымление. Более 280 тыс. абонентов в области остались без электроэнергии Также есть проблемы с водоснабжением.

• Волынь: В Луцке было несколько прилетов. В части города отключены электроснабжение, электротранспорт не работает.

• Николаевщина: В Николаеве из-за отключения света не работают троллейбусы, трамваи и образовательные учреждения.

• Львовщина: Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры.

• Херсон: Из-за массированной ракетной атаки город обесточен. Электротранспорт временно не работает, возможны перебои с водой.

Пока известно, что большинство ударов пришлось по энергетической инфраструктуре, из-за чего есть задержка некоторых поездов Укрзализныци, а также действуют аварийные и плановые отключения электроэнергии.