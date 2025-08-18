Россия нанесла баллистический удар по Запорожью: что известно о последствиях

Утром 18 августа в Запорожье прогремели взрывы после баллистической атаки со стороны российских войск. По данным местных властей, удары были направлены на критическую инфраструктуру города. В результате атаки есть пострадавшие.

Последствия атаки РФ по Запорожью

Около 9 часов утра в Запорожской области прозвучала воздушная тревога. Затем начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупредил об угрозе баллистического удара. В 9:03 он сообщил о первых взрывах, а вскоре о повторных ударах РФ по городу.

"Россияне нанесли удары по Запорожью. Прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется", — заявил Федоров.

Сначала сообщалось о двух раненых, однако впоследствии цифра выросла до четырех. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Баллистические удары по Запорожью стали частью масштабной серии атак на область. По словам Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 502 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате этих ударов один ребенок погиб.

На атаку по Запорожью отреагировал также глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, Путин, хоть и говорит о мире, однако не планирует заканчивать войну.

"Запорожье. Также удар баллистикой россиян по нашему городу. Именно поэтому путин и не хочет прекращать огонь – ему нравится обстреливать мирные города и говорить о желании завершить войну. Пока не видим этого желания", — пишет Ермак.

