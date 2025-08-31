logo

Главная Новости Общество Война с Россией Россия нанесла атаки по Украине: где были слышны взрывы
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия нанесла атаки по Украине: где были слышны взрывы

Россия атаковала Украину ночью 31 августа. Более 40 дронов по Черноморску, взрывы в Павлограде и удары КАБ по Харьковщине и Запорожью.

31 августа 2025, 07:20 comments2166
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 31 августа Россия осуществила очередную волну ударов по территории Украины, применив ударные дроны и управляемые авиационные бомбы (КАБ). Наиболее сильно пострадали Одесская, Днепропетровская, Харьковская и Запорожская области.

Россия нанесла атаки по Украине: где были слышны взрывы

Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников

Атака на Черноморск

Одной из главных целей российских ударов стал Черноморск Одесской области. Местные СМИ сообщают, что для атаки оккупанты использовали более 40 ударных беспилотников Shahed.

В результате массированной атаки возникли пожары сразу на нескольких локациях. Очевидцы публикуют в соцсетях видео мощных взрывов и последствия ударов. Местные СМИ сообщили, что после атаки в городе пропал свет и вода. Мэрия Черноморская пока не предоставила официальные комментарии по ситуации.

Взрывы в Павлограде и на востоке Днепропетровщины

Около 00:15 жители Павлограда услышали сильнейшие взрывы. Как сообщают корреспонденты "Общественного", российские войска пытались поразить город дронами Shahed.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных БПЛА в восточной части Днепропетровщины. Уже в 00:35 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Синельниково.

Харьковщина и Запорожье: удары КАБами и дроны

По данным Воздушных сил, около 04:40 российские самолеты сбросили управляемые авиабомбы по Харьковской области. В 06:28 были зафиксированы новые пуски КАБ в Запорожской области. В 06:50 Воздушные силы сообщили об активности вражеских беспилотников над Запорожьем и Черниговщиной, где работала украинская ПВО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о циничном поступке Путина. Что Россия использовала для атаки по Украине

Также "Комментарии" писали, что 29 августа были слышны взрывы в Днепре и области.



