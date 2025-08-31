Россия нанесла атаки по Украине: где были слышны взрывы

В ночь на 31 августа Россия осуществила очередную волну ударов по территории Украины, применив ударные дроны и управляемые авиационные бомбы (КАБ). Наиболее сильно пострадали Одесская, Днепропетровская, Харьковская и Запорожская области.

Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников

Атака на Черноморск

Одной из главных целей российских ударов стал Черноморск Одесской области. Местные СМИ сообщают, что для атаки оккупанты использовали более 40 ударных беспилотников Shahed.

В результате массированной атаки возникли пожары сразу на нескольких локациях. Очевидцы публикуют в соцсетях видео мощных взрывов и последствия ударов. Местные СМИ сообщили, что после атаки в городе пропал свет и вода. Мэрия Черноморская пока не предоставила официальные комментарии по ситуации.

Взрывы в Павлограде и на востоке Днепропетровщины

Около 00:15 жители Павлограда услышали сильнейшие взрывы. Как сообщают корреспонденты "Общественного", российские войска пытались поразить город дронами Shahed.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных БПЛА в восточной части Днепропетровщины. Уже в 00:35 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Синельниково.

Харьковщина и Запорожье: удары КАБами и дроны

По данным Воздушных сил, около 04:40 российские самолеты сбросили управляемые авиабомбы по Харьковской области. В 06:28 были зафиксированы новые пуски КАБ в Запорожской области. В 06:50 Воздушные силы сообщили об активности вражеских беспилотников над Запорожьем и Черниговщиной, где работала украинская ПВО.

