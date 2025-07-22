Россия нанесла массированный удар по объектам газодобычи Нафтогаза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ведомства.

Россия намеренно уничтожает газовую инфраструктуру в Украине: что может быть зимой

Отмечается, что этой ночью Россия совершила очередную атаку на объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз — совершены десятки ударов дронами. Есть разрушение.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

" Такие атаки происходят регулярно. Никакого военного значения эти объекты не несут. Это исключительно акт терроризма, которым враг стремится запугать украинцев и сломить нашу волю. Цель террористов очевидна – ослабить Украину, сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов", – заявил Сергей Корецкий.

В настоящее время идет ликвидация последствий. Команды специалистов работают на месте.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении сообщил, что Украина будет отвечать России на массированные атаки по мирным городам.

Зеленский отметил, что после ужасной ночи обстрелов сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по нашим городам и громадам.

"Различные регионы, от Харьковщины и Сумщины до Франковска. Сильная атака была против Киева. Значительную часть "шахедов" и ракет удалось сбить. И каждая подобная волна российских ударов напоминает о двух вещах. ПВО: требуется больше систем, большее покрытие нашей страны защитой. Также наши дальнобойные удары по России: если Путин так сошел с ума на теме "шахедов" и террора, они должны остаться без логистики. Каждый, кто работает ради защиты жизни и ограничения потенциала России в войне, – каждый работает на достижение мира", – подчеркнул президент.