Россия намеренно атакует «Укрпочту»: что известно

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Недилько Ксения
Российская армия продолжает уничтожать почтовую инфраструктуру: два потерянных отделения "Укрпочты" за два дня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского.
Обстрел отделения "Укрпошти"
7 апреля враг с утра уничтожил отделение в Константиновке, где Укрпочта и героическая донецкая команда продолжают работу.
Он отметил, что главное, что в обоих случаях не пострадали сотрудники и клиенты.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что, учитывая сложную ситуацию в Харьковской области, вызванную активными боевыми действиями и постоянными обстрелами, АО "Укрпочта" временно прекращает обслуживание ряда населенных пунктов Чугуевского, Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов передвижными отделениями.
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