Россия намеренно атакует «Укрпочту»: что известно

Российская армия продолжает уничтожать почтовую инфраструктуру: два потерянных отделения "Укрпочты" за два дня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского.

Обстрел отделения "Укрпошти"

"Вчера (6 апреля – ред.) дроном было прицельно атаковано наше новое отделение контейнерного типа, которое мы установили вместо уничтоженного на Сумщине. Сейчас мы активно развиваем этот проект модульных отделений вместе с нашими иностранными партнерами — и это очередное доказательство того, насколько он нужен. Более того, мы учли негативный опыт, и новые отделения будут иметь определенный уровень защиты", – отметил гендиректор "Укрпочты".

7 апреля враг с утра уничтожил отделение в Константиновке, где Укрпочта и героическая донецкая команда продолжают работу.

"А уже после обеда команда, убрав обломки и повреждения, возобновила нашу работу. Невероятно горжусь нашей несокрушимой донецкой командой", – пишет Смилянский.

Он отметил, что главное, что в обоих случаях не пострадали сотрудники и клиенты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что, учитывая сложную ситуацию в Харьковской области, вызванную активными боевыми действиями и постоянными обстрелами, АО "Укрпочта" временно прекращает обслуживание ряда населенных пунктов Чугуевского, Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов передвижными отделениями.

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