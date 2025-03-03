Россия намерена захватить большой город: куда планируют наступать оккупанты

Российские войска могут попытаться вновь оккупировать Херсон. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности прокомментировали, что заявил херсонский коллаборант Владимир Сальдо.

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В Центре подчеркнули, что заявление, которое сделал коллаборант, что "создается благоприятная обстановка для "освобождения" Херсона Россией" является ложью.

Отмечается, что на самом деле у россиян нет благоприятной обстановки для оккупации Херсона. Плачевную ситуацию констатируют сами z-ресурсы:

"на главном направлении — Покровском — ВСУ ведут непрерывные контратаки";

“взятие Времен Яра, о котором “со дня на день” трубили военные каналы в январе, забыли. Более месяца никаких положительных новостей по этому направлению не было”;

“взятый Торецк – по отчетам МО РФ, еще в начале февраля – как оказалось, не взят до сих пор. Перешедшие в контратаку ВСУ дошли уже до центра города”.

Напомним, что в Москве, как писал портал "Комментарии", рассматривают идею введения смертной казни на оккупированной территории. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что якобы есть логика в том, чтобы казнить украинцев, но нет нужных статей в Уголовном кодексе.

Отмечается, что Бастрыкин прокомментировал возможность ввести смертную казнь на территориях, где идет война – и захваченных Россией, и захваченных Украиной.

"К обсуждению вопроса о снятии моратория на смертную казнь можно было бы вернуться: Россия в 2022 году перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека", — отметил чиновник.

Также он усмотрел логику введения казни для украинцев.



