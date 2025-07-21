Россия начала новое наступление: военный раскрыл детали

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Slava Kot
Украинский военный Станислав Бунятов заявил, что Россия начала новое наступление в Харьковской области. По его словам, целью армии РФ является попытка оттянуть резервы Украины с Купянского направления на Харьковщине и увеличить протяженность активной линии фронта.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Станислав Бунятов рассказал о новых активных действиях России в Харьковской области, которые военный связал с попыткой рассредоточить украинские силы.
По его словам, такие шаги российской армии приводят к тому, что украинские силы вынуждены останавливать новое наступление РФ, применив войска, которые уже выполняют задачи на линии фронта по другим направлениям.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне заявляют, что ВСУ оттягивают силы и средства из-под Купянска из-за продвижения ВС РФ.
Также "Комментарии" писали, что Станислав Бунятов рассказал о продвижении российской армии к границе с Днепропетровской областью. По его словам, российские оккупанты пытаются всеми силами закрепиться на административной границе между областями. Основной проблемой военный называет большую протяженность фронта, которую россияне пытаются еще увеличить.