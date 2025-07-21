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Россия начала новое наступление: военный раскрыл детали

Россия открыла еще одно направление наступления в Харьковской области, чтобы рассредоточить украинские военные на линии фронта.

21 июля 2025, 11:00
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Slava Kot

Украинский военный Станислав Бунятов заявил, что Россия начала новое наступление в Харьковской области. По его словам, целью армии РФ является попытка оттянуть резервы Украины с Купянского направления на Харьковщине и увеличить протяженность активной линии фронта.

Россия начала новое наступление: военный раскрыл детали

Украинские военные. Фото из открытых источников

Станислав Бунятов рассказал о новых активных действиях России в Харьковской области, которые военный связал с попыткой рассредоточить украинские силы.

"Русня открыла еще одно направление в Харьковской области с целью оттягивания наших резервов с Купянского направления. В общем, ситуация не слишком благоприятная для нас: большая протяженность границы позволяет врагу совершать подобные действия почти по всей линии", — сообщил младший сержант.

По его словам, такие шаги российской армии приводят к тому, что украинские силы вынуждены останавливать новое наступление РФ, применив войска, которые уже выполняют задачи на линии фронта по другим направлениям.

"Подобные "пожары" из-за нехватки резервов приходится тушить точечно, привлекая силы бригад, уже выполняющих боевые задания непосредственно на фронте", — объясняет Бунятов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне заявляют, что ВСУ оттягивают силы и средства из-под Купянска из-за продвижения ВС РФ.

Также "Комментарии" писали, что Станислав Бунятов рассказал о продвижении российской армии к границе с Днепропетровской областью. По его словам, российские оккупанты пытаются всеми силами закрепиться на административной границе между областями. Основной проблемой военный называет большую протяженность фронта, которую россияне пытаются еще увеличить.



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Источник: https://t.me/stanislav_osman/9338
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