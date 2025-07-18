По состоянию на 23 часа в воздухе над Украиной фиксируют от 70 до 90 ударных БпЛА, которые в большинстве своем транзитом направляются на запад страны. Тем не менее, работает ПВО в городах, раздаются взрывы. В частности, громко в Кривом Роге, на Киевщине, в самой столице, на Черниговщине и дальше по движению следования. Некоторые "шахеды" уже добрались до Ровенщины. Новые группы БпЛА залетают через государственную границу с разных направлений.

Россия начала массированную атаку на Украину: где уже раздаются взрывы

По данным КГВА, в Киеве, в Дарницком районе, зафиксировали падение обломков вражеского БПЛА в частном секторе. Указано, что информация о пострадавших отсутствует.

Состоялся взлет бортов Ту-95мс и Ту-160. Их точное количество и цель вылета пока неизвестны.

Также в акватории Азовского моря находятся 3 вражеских ракетоносителя. Общий залп до 24 "Калибров".

Скорее всего, началась массированная комбинированная атака по Украине. Поэтому важно реагировать на уведомления мониторинговых каналов, сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня с 19:35 до 20:06 оккупанты запустили баллистические ракеты по Украине из разных направлений. Сначала мощные взрывы прогремели в Полтаве. По данным мониторинговых каналов, оккупанты могли бить кассетными ракетами "Искандер".

Позже пуски произошли на Днепр. В городе также прогремели несколько взрывов. Сообщается о сильном задымлении и пожаре после второго удара. Начальник Днепропетровской ОВА также подтвердил атаку баллистикой по городу и призвал всех находиться в укрытиях.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут: "Около 20:00 враг атаковал Полтавскую громаду. Обломки вражеской ракеты упали на открытой территории. К счастью, обошлось без пострадавших. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!"