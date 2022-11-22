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Россия начала использовать еще один вид ракет: что о них известно (ФОТО)

"Луна-М" – это семейство советских тактических ракетных комплексов с неуправляемой баллистической ракетой на борту

сегодня, 19:05
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Автор:

Лиля Воробьева

Россияне в войне против Украины начали использовать ракеты комплекса "Луна-М". Они могут уклониться от цели на 700 метров. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на легион "Свобода России".

Россия начала использовать еще один вид ракет: что о них известно (ФОТО)

РФ начала использовать против Украины ракеты комплекса "Луна-М" (фото t.me/legionoffreedom)

В своем сообщении бойцы сообщили, что заметили остатки российской ракеты "Луна-М" недалеко от своих позиций. Следовательно, можно заключить, что российские оккупанты начинают использовать свое старое вооружение.

"Недалеко от наших позиций мы нашли экземпляр современного российского боеприпаса, который использует противник. Хотя, нет, ошибочка. Это остатки ракеты Луна-М, которую разработали еще в 60-х годах. Допустимое отклонение от цели до 700 метров!" – говорится в сообщении.

Кроме этого, бойцы легиона подчеркнули, что раньше РФ использовала оружие с 70-х годов, а теперь начала пользоваться еще более старым.

Известно, что "Луна-М" – это семья тактических ракетных комплексов с неуправляемой баллистической ракетой на борту. Вооружение родом с советских времен и было предшественником комплекса "Точка" и "Точка-У." В 1964 году СССР взял на вооружение "Луну-М".

"Луна-М" как и его советский предшественник "Луна" имеет один серьезный недостаток, а именно – большое рассеяние (малую точность выстрела).

Следовательно, даже при применении ядерной БЖД не может обеспечить поражение точечных, хорошо защищенных целей.

Эти ракеты могут лететь дальностью до 70 км, но возможное круговое отклонение составляет 700 метров. Поэтому если в этом радиусе будет цель, то сбить ее будет очень трудно.

Россия начала использовать еще один вид ракет: что о них известно (ФОТО) - фото 2
Россия начала использовать еще один вид ракет: что о них известно (ФОТО) - фото 3
Россия начала использовать еще один вид ракет: что о них известно (ФОТО) - фото 4

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин проведет испытание ядерной ракеты Satan-2.



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Источник: https://t.me/legionoffreedom/580
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