Война России против Украины заставляет Кремль прибегать к лихорадочным решениям. Главный вопрос, который пытаются решить власти РФ, где брать деньги на войну. И решение нашли, но поможет ли оно — рассказали в Центре противодействия дезинформации.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что власти РФ нашли новый "резерв" для бюджета — репрессивное взыскание штрафов с бизнеса. К такому решению прибегли из-за стремительного падения доходов и огромных расходов на войну против Украины.

В Центре рассказали, что налоговая служба РФ в первом квартале 2025 года выписала рекордные 190 млрд рублей (приблизительно 2,5 млрд долл.) штрафов и пени. Эта сумма на 86% больше, чем в прошлом году. Основная часть, как отмечают в ЦПД, это пени за несвоевременную уплату налогов.

Аналитики Центра объяснили, что бизнес в России и так балансирует на грани выживания из-за войны. Среди главных трудностей – дорогие кредиты, санкции, падение продаж. Не добавляет оптимизма и государство — власти активно пытаются "собрать" с бизнеса максимум средств, чтобы залатать бюджетную дыру, которая только разрастается на фоне падения доходов от нефти и газа.

"Но репрессивные штрафы — это не решение проблем, а оттягивание неизбежного. Это как тушить пожар стаканом воды — временное решение, которое лишь усугубляет ситуацию. Это не создаст рабочих мест и не вернет инвестиции. Война дорого обходится России не только на фронте, и чем дольше она будет продолжаться, тем глубже будет экономический кризис в тылу”, — объяснили ситуацию в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россиянам готовят тотальные штрафы.



