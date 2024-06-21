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Россия может ударить ядеркой по западной Украине: почему Путин выбрал этот регион

Кремлевский диктатор Путин может принять решение о применении ядерного оружия, чтобы "перерезать" цепи поставок западного оружия, сказал в эфире ТСН военный эксперт Игорь Романенко

сегодня, 14:24
Автор:
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Ткачик Олеся
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Сейчас террористической России нет смысла применять ядерное оружие, однако население западной Украины должно быть уведомлено о потенциальной угрозе, об этом заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко.

Россия может ударить ядеркой по западной Украине: почему Путин выбрал этот регион

Ядерное оружие РФ

По его словам, угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина звучат не впервые, но пока нет объективных оснований для использования ядерного оружия Россией. Эксперт считает, что сейчас не то время, когда России целесообразно применять ядерное оружие, ведь оккупанты наступают и используют обычное конвенционное вооружение для решения задач. Кроме того, с военной точки зрения применение ядерного оружия на линии столкновения создаст серьезные проблемы для той стороны, которая его применит, что будет иметь тяжелые последствия, отметил Романенко.

Однако, по мнению эксперта, информацию о возможной ядерной угрозе необходимо доносить до гражданского населения западных регионов Украины.

"Людям нужно рассказывать, как именно действовать в условиях ядерной угрозы, где искать укрытие, как себя вести и обезопасить. Такую работу нужно выполнять, гражданское население должно быть готово к возможным вызовам и последствиям", — отметил Романенко.

На вопрос, почему британская разведка указывает на возможный ядерный удар по западному региону Украины, эксперт отметил, что террористическая Россия считает, что через этот регион проходят основные логистические маршруты поставки вооружения и военной техники. Именно поэтому, по его мнению, оккупанты хотят сделать эту территорию непригодной для проживания, чтобы оборвать все возможные логистические маршруты. Районы с радиационным загрязнением нужно будет обходить. Как добавил Романенко, именно в этом россияне видят военный смысл.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда Путин может принять решение о применении ядерного оружия.




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Источник: https://tsn.ua/exclusive/yaderna-zagroza-dlya-zahodu-ukrayini-scho-obirayut-cillyu-i-yakoyu-mozhe-buti-vidpovid-putinu-2604315.html
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