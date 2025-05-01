Путин сделает уступку Трампу в важном вопросе: о чем речь

Теоретически россияне уже 5-7 мая могут принять решение о том, чтобы согласиться на так называемое перемирие на 30 дней, считает политолог Виктор Шлинчак.

Владимир Путин

По его словам, кремлевскому диктатору очень нужно спокойно и безопасно провести свой "парад победобеседания" 9 мая.

При этом эксперт считает, что сразу после празднований, то есть 10 мая, Россия заявит о том, что Украина, якобы, нарушила какие-то условия, и все снова "откатится назад".

"Если мы понимаем такую угрозу, стоит ли нам спешить с принятием данного решения до 5 мая, если такое предложение поступит? Возможно, тогда предупредить, что решение может вступить в силу с 10 мая, зная, что все равно оно будет нарушено", – отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая. При этом эксперты считают, что Путин объявил перемирие по двум причинам. Во-первых, он хочет обезопасить гостей, которые приедут праздновать 9 мая в Москву от актов мести ВСУ. Во-вторых, произвести ротацию военных на фронте и подготовиться к новому наступлению.

Также "Комментарии" рассказывали, что Москва не может игнорировать обеспокоенность отдельных мировых лидеров по поводу возможных атак украинских дронов по столице РФ во время "торжественных" мероприятий. И такие опасения вполне обоснованы, ведь дальность полета беспилотников ВСУ уже не раз подтверждена.

При этом эксперты советуют Украине объявить свое перемирие преждевременно, РФ его точно сорвет. А после этого как акт ответа ударить по Москве во время парада.







