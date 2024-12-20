Россия может снова попытаться оккупировать Херсон: тревожный прогноз

Российские оккупанты могут продолжить провокации на Запорожском и Херсонском направлениях на фоне усиления дипломатических инициатив Украины, заявил в эфире Freedom военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Война в Украине

По его информации, активность российских войск в этих регионах совпадает по времени с интенсификацией дипломатических усилий Украины для завершения активной фазы войны. Таким образом, говорит эксперт, Россия сигнализирует о том, что готова расширить боевые действия на другие территории Украины. Среди возможных сценариев – повторная оккупация Херсона или наступательная операция в Запорожье с целью захвата областного центра, добавил Снегирев.

При этом эксперт уточнил, что российская диверсионно-разведывательная группа действовала в районе Антоновского моста, но это не свидетельствует о планах масштабной десантной операции.

"Вооруженные силы Украины удерживают оборону и наносят превентивные удары по десантным группам врага. Это уже было продемонстрировано", — подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что река Днепр в этом районе имеет ширину около 1 000 метров, а контролируемый Украиной правый берег географически выше левого, временно оккупированного российскими войсками.

Сненырев отметил, что Силы обороны Украины обладают современными средствами поражения, включая ствольную и реактивную артиллерию западного образца, тактико-технические характеристики которой вдвое превосходят советские аналоги. Это позволяет держать значительные территории оккупированной Херсонщины под огневым контролем вплоть до админграниц с Крымом, добавил эксперт.

Отдельно Снегирев отметил эффективность использования FPV-дронов украинскими силами. Благодаря им усложняется ротация личного состава, а также передислокация техники врага потенциальным местам десантных операций.

"Впрочем, следует быть готовыми к дальнейшим провокациям со стороны российских войск по этим направлениям", — подытожил эксперт.

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