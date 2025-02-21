Россия может разрешить использовать замороженные 300 миллиардов для восстановления Украины: какие условия

Россия может согласиться с тем, чтобы замороженные в Европе 300 млрд долларов российских активов использовались для восстановления Украины. Однако Кремль будет настаивать, чтобы часть денег была израсходована на временно оккупированные территории, оказавшиеся под контролем РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

Фото: TI Ukraine

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись первые прямые переговоры России и США об окончании войны в Украине. Как указывает Reuters со ссылкой на три источника, хотя обсуждения между Москвой и Вашингтоном находятся на ранней стадии, в Кремле могут предложить мирное соглашение, предусматривающее использование замороженных активов РФ для восстановления Украины.

"Идея о том, что Россия может согласиться использовать замороженные деньги для помощи в восстановлении Украины ранее не звучала, и такой шаг может быть воспринят, что Россия готова пойти на компромисс", — пишет Reuters.

Как пишет один источник, Россия может передать до двух третей своих резервов на восстановление Украины в рамках мирного соглашения, если будут предоставлены гарантии расходов. А остальные средства должны пойти на оккупированные территории, которые по условию мирного соглашения Кремля должны остаться под контролем России.

Другие источники указывают на то, что Москва сначала требует разморозить свои активы, а также ослабить другие санкции Запада.

Москва ранее называла "ограблением" возможное использование замороженных на Западе активов на восстановление Украины. Несмотря на 300 млрд долларов замороженных российских активов, этого может быть недостаточно, ведь в прошлом году Всемирный банк оценил, что реконструкция и восстановление Украины будет стоить не менее 486 миллиардов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали уступки, на которые должен пойти Путин для прекращения войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал "территориальные уступки" Украины для окончания войны.







