Россия может полностью разрушить Херсон: озвучен тревожный сценарий
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия может полностью разрушить Херсон: озвучен тревожный сценарий

На сегодня из микрорайона "Корабел" эвакуировали 90% жителей

15 августа 2025, 11:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

В микрорайоне Херсона "Корабел" (также известном как "Остров") находится около 200 жителей, которые отказываются покидать свои дома. Это особенно опасно, поскольку мост, соединяющий этот район с остальным городом, вероятно, будет разрушен российскими войсками. В этом случае люди могут оказаться в полной изоляции без доступа к помощи. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель руководителя Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

Россия может полностью разрушить Херсон: озвучен тревожный сценарий

Фото: из открытых источников

По его словам, мост пока еще проездной, и эвакуация продолжается, хотя значительно медленнее, чем в начале. Уже эвакуировано более 90% жителей района – около 1600 человек. Однако осталось около 200 человек, которые категорически не желают покидать свои дома.

Толоконников подчеркнул, что власти надеются, что эти жители все же успеют покинуть район до того, как будут нанесены новые удары по мосту.

"Если мост будет разрушен, он станет полностью непроездным. Это значительно усложнит эвакуацию, но самое главное — как будут выживать люди без базовых ресурсов: света, воды. Без моста поставка воды, еды и помощи станет невозможной. Поэтому важно, чтобы люди соглашались на эвакуацию", — отметил чиновник.

Напомним, что 2 августа российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на Корабельный район, повредив автомобильный мост. На следующий день мост снова подвергся обстрелу, в результате чего погиб пожилой мужчина, находившийся на мосту в момент атаки.

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что российская армия намеренно разрушает автомобильный мост с помощью управляемых авиабомб, чтобы оттеснить украинские войска и создать так называемую "серую зону". По его словам, полное уничтожение моста только вопрос времени.

Как уже писали "Комментарии", существует высокая вероятность, что главной целью Владимира Путина на предстоящих переговорах в Анкоридже будет убедить Дональда Трампа в том, что самый быстрый способ достичь мира – это принять условия России, пишет корреспондент Sky News Айвор Беннетт в своем материале.



