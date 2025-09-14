logo

Россия может осуществить масштабную атаку по Украине сегодня: что известно

Мониторинговые ресурсы предупреждают о возможной масштабной атаке РФ по Украине в течение 24 часов. Фиксируется активность стратегической авиации и российских дронов.

14 сентября 2025, 13:45
Slava Kot

В ближайшие 24 часа Украина может стать мишенью нового комбинированного удара со стороны России. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы, фиксирующие активность стратегической авиации РФ и запуски дронов-камикадзе.

Россия готовит массированный удар по Украине. Фото из открытых источников

По данным мониторинговых ресурсов, российские военные могли завершить подготовку к возможному массированному ракетно-дроновому удару по Украине. Вероятность атаки в ближайшие сутки оценивается как высокая.

Как сообщает Tracking, на авиабазах РФ по состоянию на 12 сентября зафиксирована значительная концентрация стратегических бомбардировщиков:

  • "Оленья" – 1 самолет Ту-95МС и 2 самолета Ту-160;
  • "Энгельс-2" – 2 Ту-95МС и 1 Ту-160;
  • "Дягилево" – 6 Ту-95МС.

Кроме того, 13 сентября зафиксирован перелет еще двух Ту-95МС на базу "Энгельс-2" для вероятной загрузки ракетами Х-101. Туда же прибыли два транспортных самолета Ил-76. В настоящее время на "Энгельс-2" находится не менее четырех Ту-95МС.

Общественный активист Сергей Стерненко в своем обращении отметил, что риск ночной атаки сегодня очень высок.

"Есть высокая вероятность массированной воздушной атаки ночью. Уже сейчас враг атакует Украину летящими с севера шахедами", — предупредил Стерненко.

Украинские военные и мониторинговые каналы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Путин не хочет заканчивать войну в Украине. На Западе назвали главную причину.

Также "Комментарии" писали, что украинский режиссер и военный Олег Сенцов сделал тревожное заявление по поводу войны. По его словам, "у меня плохие для вас новости", ведь война не закончится быстро.



