Россия может объявить «победу» в «СВО» 24 февраля 2025 года

Пропагандистская армия и спецслужбы государства-агрессора России по указанию из Кремля активизируют усилия по разжиганию уныния среди украинского общества, дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации Украины среди государств-партнеров, оказывающих критически важную военную помощь нашим Силам безопасности и обороны в борьбе с оккупантами. Об этом предупреждают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет портал "Комментарии".

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Среди ключевых нарративов вражеских информационных атак ― "Запад предал Украину", "Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон", "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины", "Украинская власть — нелегитимная", "Украинская армия проиграет на фронте", "Украинская армия проигрывает на фронте".

"Кроме того, на России готовятся объявить о якобы “победе” в войне против Украины к “круглой дате” ― 24 февраля 2025 года, третьей годовщине с начала полномасштабной войны. Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку долгое время московитская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом", – отмечают в ГУР МОУ.

Сообщается, что спецслужбам государства-агрессора России кремлевские вожди поручили максимально использовать во взрывных информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой американской администрации по завершению российско-украинской войны и двустороннюю встречу делегаций США и России в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года.

"Одна из ключевых целей новых кремлевских методик для пропаганды россии – статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальто вроде бы готовой к мирному урегулированию "конструктивной стороны конфликта". В этой части работы российские спецслужбы атакуют, в частности, не отказывающихся партнеров Украины в Европе, а наоборот ― наращивают поддержку нашего государства. Для таких европейских правительств кремль применяет штамп "врагов мира"", – добавляют в ГУР.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сомнительно относится к идее с отправкой западных войск в Украину как гарантии безопасности.