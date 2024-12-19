Россия может начать новое большое наступление: украинцев предупредили об опасности

У российских войск нет достаточного количества ресурсов для одновременного проведения крупных наступательных операций на нескольких участках фронта, отметил в эфире Радио НВ полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Оккупанты

По его словам, российская армия сосредоточилась на приоритетных направлениях, в частности, в районе Покровского выступа и Курахового. По его мнению, по завершении действий в Курахово и Покровске враг может обратить внимание на Купянск и даже перебросить туда дополнительные силы. Однако есть ли у него эти ресурсы – вопрос остается открытым, отметил эксперт.

Грабский также добавил, что пока можно ожидать отдельных наступательных действий в районе Купянска. Однако они не будут столь масштабны, как наступление в Донецкой области.

По его словам, основной удар сосредоточен в районе Покровска и Курахового. На других участках, таких как Купянск, Лиманское направление, Северск или Херсонские острова, могут осуществляться второстепенные атаки. Но это не значит, что у противника достаточно сил для массированного наступления, отметил эксперт.

По словам Грабского, оборонительные позиции Купянска хорошо укреплены. Местность защищают подразделения, которые знакомы с регионом и могут эффективно противостоять врагу.

"Поэтому противник должен думать тщательно перед тем, как совершать какие-то наступательные операции. Хотя отвлекающие действия там вероятны. Меня очень беспокоит этот плацдарм, который противник получил на правом берегу реки Оскол. Это очень неудобная локация для того, чтобы развивать наступление по обоим берегам реки , прорываться в район Купянска", — отметил Грабский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин затруднился ответить на вопрос, когда он завершит "СВО" в Украине.



