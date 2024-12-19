Россия может начать новое большое наступление: украинцев предупредили об опасности

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Ткачик Олеся
У российских войск нет достаточного количества ресурсов для одновременного проведения крупных наступательных операций на нескольких участках фронта, отметил в эфире Радио НВ полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.
Оккупанты
По его словам, российская армия сосредоточилась на приоритетных направлениях, в частности, в районе Покровского выступа и Курахового. По его мнению, по завершении действий в Курахово и Покровске враг может обратить внимание на Купянск и даже перебросить туда дополнительные силы. Однако есть ли у него эти ресурсы – вопрос остается открытым, отметил эксперт.
Грабский также добавил, что пока можно ожидать отдельных наступательных действий в районе Купянска. Однако они не будут столь масштабны, как наступление в Донецкой области.
По его словам, основной удар сосредоточен в районе Покровска и Курахового. На других участках, таких как Купянск, Лиманское направление, Северск или Херсонские острова, могут осуществляться второстепенные атаки. Но это не значит, что у противника достаточно сил для массированного наступления, отметил эксперт.
По словам Грабского, оборонительные позиции Купянска хорошо укреплены. Местность защищают подразделения, которые знакомы с регионом и могут эффективно противостоять врагу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин затруднился ответить на вопрос, когда он завершит "СВО" в Украине.
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