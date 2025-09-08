Россия может готовить самый плохой сценарий на зиму: какие города в зоне риска

Россия возобновила тактику атак на объекты критической инфраструктуры. После обстрелов уже возникают проблемы со светом, а зимой ситуация может оказаться еще более сложной. Несмотря на то, что Украина готовится к отопительному сезону – провели необходимые испытания теплосетей, закупают необходимое количество газа, проблемы с теплом могут возникнуть из-за возможных ударов России по тепловой генерации в отдельных городах.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, в каких городах может быть самая плохая ситуация со светом, пишет издание "Укринформ". По словам эксперта, Украина в топливном секторе защищена благодаря децентрализованной системе снабжения и доступа к европейским и мировым рынкам. Как отметил эксперт, есть возможность снабжать Украину "и бензином, и дизелем, и всем, что нужно".

При этом, по его словам, с точки зрения электроснабжения наиболее дефицитны крупные города и регионы вне фронтовой полосы.

"Худшей ситуации с точки зрения возможного прерывания электричества, чем в Одессе и Киеве, нет. Это два очень дефицитных энергорегиона", — отметил Харченко.

Наибольшую угрозу эксперт видит в возможных вражеских ударах по тепловой генерации в отдельных городах, в частности, в прифронтовых регионах. Он отметил, что серьезные опасения вызывает тепловая генерация в отдельных городах.

"Там оккупанты могут реально зимой решить лишить города тепла. А это самая большая опасность", — пояснил он.

При этом он отметил, что аварийные бригады работают быстрее, чем в начале полномасштабной войны. Также благодаря международной поддержке созданы необходимые резервы для прохождения зимы без масштабных блэкаутов.

