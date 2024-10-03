logo

BTC/USD

60849.52

ETH/USD

2353.22

LTC/USD

63.45

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия может готовить "большой салют" ко дню рождения Путина: что ждет Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия может готовить "большой салют" ко дню рождения Путина: что ждет Украину

Александр Коваленко объяснил длительную "паузу" в применении Россией морских "Калибров" по Украине.

3 октября 2024, 20:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российские оккупанты, вероятно, накапливают крылатые ракеты для нанесения массированного удара по Украине на 7 октября, день рождения диктатора Владимира Путина. На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Россия может готовить "большой салют" ко дню рождения Путина: что ждет Украину

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам Коваленко, Россия не применяла ракеты морского базирования "Калибр" уже месяц, что может свидетельствовать о целенаправленном накоплении вооружения. Он отметил, что это не повод расслабляться, поскольку агрессор может подготовить множество ракет для массированного удара.

Эксперт напомнил, что за период, начиная с последнего использования "Калибров" 26 августа, россияне могли изготовить более 30 новых ракет. Что касается ракет Х-101/555, которые в последний раз применялись 4 сентября, то их производство за это время могло достичь более 60 единиц.

"Например, последний раз Х-101/555 применялись 4 сентября. За это время только с помощью собственного производства в России изготовлено более 60 единиц ракет. А учитывая последнее применение КРМБ "Калибр" (26 августа), можно говорить о накоплении уже более 30 единиц (за счет производства)", — отметил он.

Коваленко предполагает, что накопление ракет и ограничение атак в сентябре могут указывать на подготовку к "большому салюту" на день рождения Путина или же на попытку осуществить серию ударов, приуроченных к началу отопительного сезона в Украине.

Стоит отметить, что день рождения Путина 7 октября неоднократно сопровождался символическими действиями и событиями со стороны российских властей, поэтому сценарий массированного удара вполне вероятен.

"Очевидно, что ограничив удары в сентябре, россияне готовят либо "большой салют" на день рождения военного преступника Путина (7 октября), либо основательно готовятся к отопительному сезону в Украине", — пояснил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о наступлении РФ на Покровском направлении



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/rosijski-okupanti-virishili-pritrimati-raketi-zaraz-upor-na-teror-dronami-ale-e-nyuans-analiz-udariv-po-ukraini-za-misyats.htm
Теги:

Новости

Все новости