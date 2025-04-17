Россия может бросить северных корейцев в наступление на Сумы: подробности

В случае, если Россия пойдет на масштабную эскалацию боевых действий в Сумской области, участие северокорейских военных в войне против Украины становится очень вероятным, считает военный эксперт Ян Матвеев.

Войска КНДР

По его словам, в регионе уже ведутся бои, и российская пехота пытается прорываться на территорию Сумщины. Пока, говорит эксперт, это еще нельзя назвать полномасштабным наступлением, однако если такое начнется — не исключено, что военные из КНДР сначала появятся в тылу, а затем во втором или третьем эшелоне. Впоследствии их вполне могут опрокинуть и на передовую, добавил эксперт.

Матвеев убежден: российскому диктатору Владимиру Путину безразлично любые международные нормы или юридические ограничения — он готов использовать солдат из Северной Кореи там, где ему удобно.

Эксперт напомнил, что российская пропаганда упорно отрицает присутствие северокорейских военных на украинском фронте, называя эти утверждения ложью. Более того, даже факт пленения северокорейских солдат ВСУ не меняет официальную позицию Москвы. Они будут продолжать все отрицать — до тех пор, пока КНДРовские военные открыто не появятся на украинской территории.

По его словам, если о присутствии северокорейских военных еще было услышано, то участие граждан Китая стало полной неожиданностью — до момента их плена никто об этом не догадывался.

"Скорее всего, китайских военных на этой войне россияне используют не как северокорейцев. Мое предположение: часть китайцев — это специально отправленные китайские военные для того, чтобы анализировать войну. Ну, то есть, посмотреть на нее воочию, узнать все, получить какие-то навыки и, соответственно, потом обратно в Китай это все привезти и рассказать там. На это указывает и то, что китайцы не были на передовой, не воевали, не штурмовали, то есть их не отправляли умирать”, — считает эксперт.

Он также отметил, что Россия активно пользуется не только живой силой из КНДР, но и полученным оттуда вооружением.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ ударили по россиянам в Курской области.



