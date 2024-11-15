Россия может атаковать 90 "Калибрамы" сразу: когда ждать массированный обстрел

Российские войска могут одновременно выпустить до 90 крылатых ракет "Калибр" с кораблей Черного и Каспийского морей. Об этом сообщил капитан первого ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко. Эксперт отметил, что массированный удар может быть направлен на энергетическую инфраструктуру Украины и ожидается с наступлением холодов.

Запуск ракеты с корабля. Фото из открытых источников

По словам Андрея Рыженко, российские корабли и подлодки являются носителями крылатых ракет "Калибр" и могут одновременно запускать до 90 единиц. Особую опасность представляют подлодки, находящиеся в Черном море, ведь они запускают ракеты с глубины около 50 метров, оставаясь незаметными.

Эксперт напомнил, что во время атаки 26 августа Россия выпустила 28 ракет "Калибр" из морских платформ. Такие удары обычно сопровождаются авиационными обстрелами с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-22 и Ту-160.

По мнению Рыженко, очередная массированная атака может быть приурочена к похолоданию, чтобы нанести удар по объектам энергетической инфраструктуры.

"Боезапас этих ракет есть на кораблях и в Черном море, и кстати в Каспийском. Я думаю, что действительно готовится какая-то массированная атака. Я думаю, что ее могут привязать к похолоданию, чтобы поражать объекты энергоструктуры. Как показывает практика вот такое массированное применение ракет “Калибр” роится на фору запуска ракет с воздушных носителей, таких как стратегические самолеты.

Напомним, Украинские войска 6 ноября атаковали порт Каспийск в России с помощью дронов. В порту было несколько кораблей ВМС России, и по крайней мере два фрегата класса "Гепард" получили повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в строительстве Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).