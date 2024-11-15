Россия может атаковать 90 "Калибрамы" сразу: когда ждать массированный обстрел

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Амбарцумян Анна
Российские войска могут одновременно выпустить до 90 крылатых ракет "Калибр" с кораблей Черного и Каспийского морей. Об этом сообщил капитан первого ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко. Эксперт отметил, что массированный удар может быть направлен на энергетическую инфраструктуру Украины и ожидается с наступлением холодов.
Запуск ракеты с корабля. Фото из открытых источников
По словам Андрея Рыженко, российские корабли и подлодки являются носителями крылатых ракет "Калибр" и могут одновременно запускать до 90 единиц. Особую опасность представляют подлодки, находящиеся в Черном море, ведь они запускают ракеты с глубины около 50 метров, оставаясь незаметными.
Эксперт напомнил, что во время атаки 26 августа Россия выпустила 28 ракет "Калибр" из морских платформ. Такие удары обычно сопровождаются авиационными обстрелами с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-22 и Ту-160.
По мнению Рыженко, очередная массированная атака может быть приурочена к похолоданию, чтобы нанести удар по объектам энергетической инфраструктуры.
Напомним, Украинские войска 6 ноября атаковали порт Каспийск в России с помощью дронов. В порту было несколько кораблей ВМС России, и по крайней мере два фрегата класса "Гепард" получили повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в строительстве Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
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