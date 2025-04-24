Россия могла обстрелять Украину из-за США: Зеленский о массированной атаке

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, почему Россия ночью устроила массированный обстрел. Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по итогам переговоров, пишет издание "Укринформ".

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По его словам, массированная атака может быть связана со стремлением России оказывать давление на США в переговорном процессе.

"Россия понимает, что Украина стоит, защищает свои права, и (поэтому РФ) давит на наших людей, давит и на Америку, с чем я еще связываю сегодняшний удар, или прежде всего", — отметил Зеленский.

При этом президент Украины полагает, что российская атака не связана с его визитом в Южно-Африканскую Республику.

"Я бы не стал связывать с этим (российским ударом по гражданским городам – ред.) Южную Африку. Безусловно, Путину не нравится присутствие Украины в Африке. Безусловно, ему очень не хочется, чтобы Украина строила нормальные человеческие, прежде гуманитарные, экономические отношения со странами вашего континента", — поделился мнением.

Зеленский подчеркнул, что россияне хотят эксклюзивного присутствия на Африканском континенте и других.

Глава государства прокомментировал и самую вражескую атаку, назвав ее одной из самых сложных.

"Сегодняшняя атака, безусловно, одна из самых сложных, наглых со стороны России. 215, если я не ошибаюсь, зафиксированы ударные дроны, баллистические и другие ракеты по гражданской инфраструктуре, по людям, по жилищному сектору, по разной инфраструктуре. То есть, это серьезный удар", — отметил президент.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие ракеты не могут сбивать самолеты F-16 и Mirage.



