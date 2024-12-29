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"Россия меняет игру": британская разведка раскрыла новую стратегию атак по Украине

Британская разведка сообщает о новой тактике атак, направленной на критическую инфраструктуру Украины

сегодня, 08:26
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Амбарцумян Анна

Начиная с августа 2024 года, Россия перешла на новую стратегию нанесения ударов по украинским городам. Теперь атаки стали реже, но значительно мощнее, что позволяет врагу наносить больший вред. Об этом сообщает Британская разведка.

"Россия меняет игру": британская разведка раскрыла новую стратегию атак по Украине

Атака. Фото из открытых источников

По данным британской разведки, агрессор тратит время на накопление ресурсов, чтобы наносить удары волнами, направленными на инфраструктуру, промышленные объекты и украинскую ПВО.                                                                             

Британская оборонная разведка отмечает, что последние волны атак, в том числе 12-13 декабря, подтвердили эту тенденцию. Основное внимание России остается сосредоточенным на ослаблении украинской противовоздушной обороны, поражении критически важных объектов инфраструктуры и аэродромов. Однако, агрессор также может наносить неожиданные меньшие удары как карательное мероприятие.

”Россия меняет игру”: британская разведка раскрыла новую стратегию атак по Украине - фото 2

Российские оккупанты с августа текущего года изменили тактику обстрелов: берут время для накопления запасов между ударами по Украине и наносят удары большими и более редкими волнами, – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по сообщению Министерства обороны Великобритании в X (Twitter) армия КНДР уже понесла значительные потери во время штурмов украинских позиций в Курской области. Войска КНДР испытывают трудности с интеграцией и взаимодействием. В возведении британской разведки говорится, что войска КНДР участвуют в наступательных боевых действиях против украинских сил в Курской области. Около 11 тысяч солдат развернуто в этой области России.



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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1872978787886891196
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