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Россия массово увеличивает армию: сколько окупантов воюет против Украины

За последние полгода количество русской армии выросло на 120 000.

11 июля 2025, 21:59
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Лиля Воробьева

В начале июля 2025 года численность российской группировки, участвующей в боевых действиях против Украины, превысила 700 000 человек. Это самый высокий показатель с самого начала полномасштабного вторжения. Такие данные содержатся в ответе Службы внешней разведки Украины (СВР) по запросу издания LIGA.net .

Россия массово увеличивает армию: сколько окупантов воюет против Украины

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

"По состоянию на начало июля в ведение боевых действий против Украины Россия привлекает наземную группировку Вооруженных сил численностью более 700 000 человек", — сообщили в СВР.

По оценкам украинской разведки, только за последние два месяца численность оккупационных войск выросла на 60 тысяч, а по сравнению с ноябрем 2024 года – на 120 тысяч.

Кроме регулярной армии, на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных областях РФ (Белгородская, Курская, Брянская) активно задействованы подразделения Росгвардии – до 35 000 человек, по данным спецслужб.

Еще в мае главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценивал численность российских войск на фронте в 640 000 человек, а в марте Главное управление разведки МО сообщало о 620 000.

Таким образом, через восемь месяцев Москва существенно усилила присутствие на фронте, сосредоточив дополнительные силы в ключевых направлениях и продолжая наращивать потенциал для дальнейших наступательных действий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что озвучены дальнейшие планы Путина на Киев . В ночь на 10 июля Россия совершила очередную масштабную атаку на Украину, длившуюся почти десять часов. По словам военного эксперта Олега Жданова, противник выпустил 18 ракет и примерно 400 ударных дронов, основной мишенью еще раз стал Киев.

Эксперт отмечает, что системный ракетно-дроновый террор украинской столицы стал привычной тактикой армии РФ. Причина – значение Киева как политического и информационного центра страны, формирующего общественные настроения.

Он добавляет, что российский военный террор может только усиливаться — особенно при условии, что РФ сможет нарастить производство дронов. С ракетным потенциалом дела хуже, ведь стратегическая авиация России в настоящее время используется не столь активно.



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Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/proty-ukrainy-voiuiut-vzhe-ponad-700-000-rosiian-uhrupuvannia-zbilshylos
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