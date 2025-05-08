«Россия лжет»: в СНБО прокомментировали заявление МО РФ о «перемирии»

Россия не минуты не придерживалась объявленного "перемирия" ко Дню победы, только пускает пыль в глаза, не запустив БПЛА по Украине. Другая фронтовая активность не прекращается, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает портал "Комментарии".

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" Россия лжет – объявленное ими "перемирие" до сих пор не заработало, они атакуют на фронте. За перемирие хотят выдать только отсутствие шахедов в небе, но перемирие – это когда никто из них не стреляет, не продолжаются их штурмовые действия, как сейчас, и умолкает вся арта ", – отмечает Коваленко.

Военный сил обороны Украины с позывным "Алекс" также отмечает, что никакого "перемирия" на фронте нет.

" На Покровском направлении никакого перемирия нет, нон-стопом пехотные штурмы, в прямом смысле без остановок ", – отмечает военнослужащий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в оборонном ведомстве страны-агрессора цинично заявили, что все группировки российской армии с севера 8 мая полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Ожидаемо россияне поспешили обвинить ВСУ в обстреле.

"Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий. Киевский режим предпринял две попытки прорыва через госграницу России в Курской области, а также атаку в районе Дзержинска в ДНР", – сообщило Минобороны России. Отметим, что украинские защитники не увидели со стороны РФ даже готовности прекратить огонь.