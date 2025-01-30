Фонд национального благосостояния России будет исчерпан при нынешних расходах на войну и санкциях против России – в конце 2025-начале 2026 года. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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"Это именно то, о чем я говорю всегда, когда отмечаю, что у Путина есть ресурсы на интенсивную войну в течение 2025 года. Далее Россия будет тратить то, что будет зарабатывать. А без реализации нефти и энергоресурсов Россия вернется к "куриным ножкам Буша"", – отметил Коваленко.

По его мнению, именно поэтому РФ сейчас пытается найти голоса в ЕС, которые будут продвигать покупку их энергоресурсов, ослабление санкций и продвигать любые подобные идеи своей агентуры везде, где может.

"Санкции против российской энергетики, физическое уничтожение их НПЗ, создание условий, когда Индия и Китай будут прекращать покупку энергоресурсов, как сейчас и в условиях санкций против танкерного флота – это именно тот путь, который позволит обрушить возможность России воевать. У Путина есть год и он пытается качать эту комбинацию изо всех сил", – добавил руководитель ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Европейский Союз, вероятно, не вернется к импорту российского газа в ближайшей перспективе. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских.

Британское издание Financial Times, ссылаясь на источники в европейских правительствах, сообщило, что ряд стран ЕС предложил включить вопрос возобновления поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст предстоящего соглашения по урегулированию войны в Украине. Впрочем, Ананских, комментируя эту информацию, заявил, что между странами Евросоюза существуют значительные разногласия, из-за чего добиться единой энергетической политики в ближайшем будущем будет сложно.