Россия изобрела новую тактику применения дронов: ключевые угрозы

Во время атак враг комбинирует "шахеды" с более дешевыми дронами и ловушками, об этом в эфире 24 канала заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Шахед

По его словам, сейчас можно наблюдать рост количества беспилотников, используемых противником для своих атак. В частности, за прошлый месяц враг запустил более 2 тысяч "шахедов". Однако, говорит эксперт, эти дроны включают и "герани-2" (Shahed 136), и "герберы", и дроны-имитации, то есть более дешевые устройства, применяемые для создания массированных атак.

"И это как раз действительно влияет на постоянное напряжение наших мобильных оперативных групп, средств ПВО, авиации, которые вовлечены в уничтожение всех этих целей, воспринимаемых как "шахеды", — отметил Згурец.

По его словам, по сравнению с предыдущим месяцем количество "шахедов", запущенных врагом, выросло примерно на 25%, а также изменилась тактика их применения.

Как говорит Згурец, россияне используют "шахеды" волнами, сочетая ударные дроны с дронами-ловушками, в том числе с имитациями. Впрочем, добавляет эксперт, ротидия остается эффективной: после ночной атаки на столицу 4 ноября из 80 дронов было сбито 50 "шахедов", а 27 оказались пропавшими из локаторов обманками.

"Пока наша система ПВО справляется с такими комбинированными подходами в противодействии врагу. Сейчас происходит параллельный процесс, когда противник пытается увеличить количество атакующих и отвлекающих дронов, а с украинской стороны увеличивается количество средств противодействия", — подытожил Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что вместе с шахедами уже второй месяц подряд летит еще кое-что, слепленное, как говорится, "из говн@ и палок", которое мы в сводках называем "БпЛА неустановленного" типа". Их половина — они маркируются как "локационно потерянные".



