Россия сменяет тактику на фронте: в Силах обороны назвали опасность

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Slava Kot
Спикер Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин заявил, что российская армия меняет тактику ведения войны на юге страны. По его словам, в этих направлениях ситуация становится все более горячей с постоянными ожесточенными боями.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Владислав Волошин в комментариях "Армия TV" рассказал, что сейчас россияне активнее всего действуют на Херсонском направлении, где вместо привычных для армии РФ "мясных штурмов" начали активнее использовать диверсионно-разведывательные группы, состоящие из подготовленных солдат.
Волошин объяснил, что такие ДРГ пытаются проникнуть в тыл украинских позиций, чтобы неожиданно атаковать ВСУ.
По его словам, такой подход для россиян комплексен, ведь вначале враг применяет артиллерию, авиацию и дроны, после чего группы россиян в количестве 3-5 солдат пытаются попасть в тыл. Как объясняет Волошин, после того, как россияне оказываются в тылу, им сбрасывают с беспилотников боеприпасы и продовольствие, после чего они "пробуют захватывать наши позиции".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный заявил о подготовке России к новому наступлению.
Также "Комментарии" писали, что Северная Корея готова присоединиться к новому наступлению России на Украину уже в августе.