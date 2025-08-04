Россия сменяет тактику на фронте: в Силах обороны назвали опасность

Спикер Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин заявил, что российская армия меняет тактику ведения войны на юге страны. По его словам, в этих направлениях ситуация становится все более горячей с постоянными ожесточенными боями.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Владислав Волошин в комментариях "Армия TV" рассказал, что сейчас россияне активнее всего действуют на Херсонском направлении, где вместо привычных для армии РФ "мясных штурмов" начали активнее использовать диверсионно-разведывательные группы, состоящие из подготовленных солдат.

"На островах работают только профессионалы. Там действует одна из российских бригад разведки. Это специалисты высокого уровня. Они проводят штурмовые действия достаточно профессионально, иногда бывает очень горячо", — рассказал Волошин.

Волошин объяснил, что такие ДРГ пытаются проникнуть в тыл украинских позиций, чтобы неожиданно атаковать ВСУ.

"Вот, например, на прошлой неделе была информация о Степногорске. Российские ДРГ пытались зайти в южные кварталы города. Они используют самое современное разведывательное оборудование, антитепловизионные плащи и оружие. Это одна из новых тактик, которую враг активно применяет", — сказал спикер Сил обороны Юга.

По его словам, такой подход для россиян комплексен, ведь вначале враг применяет артиллерию, авиацию и дроны, после чего группы россиян в количестве 3-5 солдат пытаются попасть в тыл. Как объясняет Волошин, после того, как россияне оказываются в тылу, им сбрасывают с беспилотников боеприпасы и продовольствие, после чего они "пробуют захватывать наши позиции".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный заявил о подготовке России к новому наступлению.

Также "Комментарии" писали, что Северная Корея готова присоединиться к новому наступлению России на Украину уже в августе.