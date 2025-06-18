Россия изменила тактику ударов: какие объекты будут обстреливать

Враг прекратил обстрелы энергетической инфраструктуры. Смену тенденции прокомментировали в Верховной Раде Украины. Сейчас российские удары направлены преимущественно на гражданских.

Обстрел. Иллюстративное фото

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, вернется ли Россия к обстрелам энергетики, пишет издание "РБК-Украина".

По его словам, последние месяцы РФ не фокусируется на энергосистеме, атакует гражданское население для того, чтобы посеять хаос и заставить Украину капитулировать.

Планирует ли враг возобновить обстрелы энергообъектов – эксперт предположил, что обстреливать атомные станции бессмысленно. Эти объекты хорошо защищены. Возможны удары, по его мнению, по подстанциям.

Омельченко напомнил, что были обстрелы по подстанциям компании "Укрэнерго" по выдаче мощности на атомных станциях. Такие удары, по его мнению, тоже опасны. Их можно приравнять к обстрелам атомных блоков. Эксперт пояснил, что будет моментально создана замкнутая мощность за счет обстрелов, что может привести к авариям на атомных блоках.

Омельченко предположил, что такой сценарий возможен, однако точно не может сказать, будут ли обстрелы или Россия будет в основном фокусироваться на обстрелах гражданского населения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Министерстве обороны РФ рассказали о подробностях обстрела Сумской области. Отмечается, что расчет ОТРК "Искандер" нанес ракетный удар якобы по пункту постоянной дислокации подразделения 58 омпбр ВСУ в Конотопском районе Сумской области.

В Сумской ОВА подтвердили удар, отметив, что пострадавших среди гражданских нет.