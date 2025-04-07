Россия издевается над Трампом и всем миром: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Удар по Кривому Рогу должен быть четко квалифицирован с точки зрения международного права как военное преступление России с соответствующими последствиями, считает Михаил Самусь. По его словам, это нужно сделать обязательно после издевательств спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пекова, категорически отвергшего все обвинения в том, что российская ракета убила украинских детей. При этом он добавил, что военные РФ "высокоточным ударом" уничтожили военный объект.
Дональд Трамп
По его словам, если те, кто сейчас игнорируют людоедскую Россию, надеются, что это их не коснется — очень ошибаются.
Напомним, "Комментарии" рассказывали , что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков категорически опроверг информацию о том, что именно Россия убила в Кривом Роге детей. По его словам, эта информация не соответствует действительности, поскольку российские военные якобы не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Впрочем, известно, что в результате удара погибли 9 украинских детей. Младшему было всего три года.
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