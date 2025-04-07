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Россия издевается над Трампом и всем миром: о чем идет речь

Заявления Пескова об ударе по Кривому Рогу не что иное, как издевательство

сегодня, 15:24
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Ткачик Олеся

Удар по Кривому Рогу должен быть четко квалифицирован с точки зрения международного права как военное преступление России с соответствующими последствиями, считает Михаил Самусь. По его словам, это нужно сделать обязательно после издевательств спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пекова, категорически отвергшего все обвинения в том, что российская ракета убила украинских детей. При этом он добавил, что военные РФ "высокоточным ударом" уничтожили военный объект.

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"Он считает возможным издеваться не только над Украиной, но и над Европой, США (и лично Трампом, которому видимо плевать, что над ним издеваются), моральными ценностями человеческой цивилизации, которые устанавливались тысячелетиями", — подчеркнул Самусь.

По его словам, если те, кто сейчас игнорируют людоедскую Россию, надеются, что это их не коснется — очень ошибаются.

"Как уже ошиблись многократно за последние годы. Публичное и широко пропагандируемое расследование удара российских военных преступников по украинскому Кривому Рогу должно стать бекграундом для дальнейших попыток контактов между Вашингтоном и Москвой. Чтобы было понятно, кто и с кем разговаривает", — подытожил военный эксперт.

Напомним, "Комментарии" рассказывали , что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков категорически опроверг информацию о том, что именно Россия убила в Кривом Роге детей. По его словам, эта информация не соответствует действительности, поскольку российские военные якобы не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Впрочем, известно, что в результате удара погибли 9 украинских детей. Младшему было всего три года.





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Источник: https://www.facebook.com/mykhailo.samus.7/posts/pfbid02WK4ua9BwQG3aPvuxRmwNbuvReSzieEJUHDZd9r2nVXyfzbVwYgoi7c1DiX5BbPMql?locale=ru_RU
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