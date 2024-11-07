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Россия избавляется от ненужных: жесткое решение Москвы против украинцев

Украинцев не пускают на временно оккупированные территории, если мужчины не хотят воевать на стороне России

сегодня, 15:44
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Кречмаровская Наталия

На оккупированных территориях Украины преступная власть вынуждает мужчин воевать на стороне России. В селах вокруг Мелитополя оккупанты начали принудительный призыв на срочную службу в ряды армии РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Россия избавляется от ненужных: жесткое решение Москвы против украинцев

Фото портал "Комментарии"

Он отметил, что по селам ездит "мобильная медбригада", которая проводит медицинское освидетельствование мужчин призывного возраста. Андрющенко, ссылаясь на информацию местного СМИ, объяснил, что всех агитируют вступать в российскую армию. Аналогичная ситуация и в селах Херсонской области.

"Избежать призыва и выехать из оккупации мужчинам призывного возраста значительно сложнее. А также по информации редакции, мужчинам, желающим вернуться в оккупацию, чтобы урегулировать имущественные права, отказывают во въезде, если они говорят, что не планируют служить в армии РФ”, — отметил Андрющенко.

Издание рассказало об одном таком случае — мужчине запретили въезд на оккупированную территорию в аэропорту Шереметьево. “Российские правоохранители спрашивали у мужчины, планирует ли он получить паспорт РФ и идти воевать за Россию. Когда услышали, что мужчина не планирует воевать, его депортировали со словами: "Тогда вы нам не нужны", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для украинцев на временно оккупированных территориях Украины, которые не проявляют лояльности к захватническому режиму, создадут специальные центры.

Лидер России поставил задачу в приоритетном порядке оснащать кабинеты русской словесности у уничтоженных российскими оккупантами Донецкой. Луганская, Запорожская и Херсонская области.




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Источник: https://t.me/andriyshTime/29206
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