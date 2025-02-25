Россия использует ударные БПЛА нового типа: что известно (ФОТО)

Российские войска начали применять ударные БПЛА нового типа. Впервые зафиксирован ряд применений нового типа ударного БПЛА России в Сумах.

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Военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов, позывной "Флэш" в своем Telegram-канале рассказал об особенностях нового типа ударных дронов. По его словам, БПЛА имеет два крыла и два длинных горизонтальных элемента хвостового оперения плюс два вертикальных киля.

“Боевая часть составляет почти 3 килограмма. Могу сказать, что электроника этого БПЛА изготовлена в России серийным способом. То есть мы говорим о массовом изделии”, — отметил специалист.

По его словам, оккупанты используют в новом дроне двигатель электрического типа. На БПЛА установлена батарея напряжением 22.2 вольта и емкостью 34000 МАг. Эта батарея по мощности близка к батарее БПЛА Зала и способна обеспечить полет ударного БПЛА с зарядом 3 кг на дистанцию 40-60 км.









Напомним, что российские войска, как писал портал "Комментарии", не прекращают атаковать территорию Украины. Оккупанты каждый вечер запускают ударные дроны, используют ракеты. Долгое время Россия била по украинским энергетическим объектам. Однако целые врага изменились.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что Россия переключилась на атаки на газовую инфраструктуру. Атакуют подземные хранилища и газодобывающие объекты. Также параллельно с массированными обстрелами активизировалась работа вражеской пропаганды – продвигают новые нарративы, чтобы посеять панику.



