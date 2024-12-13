logo

BTC/USD

100239.66

ETH/USD

3890.05

LTC/USD

119.55

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия использовала новую тактику пуска ракет "Кинжал": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия использовала новую тактику пуска ракет "Кинжал": что известно

Россия совершила новую массированную атаку для ударов по Украине

сегодня, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

13 декабря Россия совершила очередную массированную атаку по Украине, применив несколько видов ракет, в частности аэробалистическую ракету "Кинжал", которая имеет возможность нести ядерный заряд. Как сообщают мониторинговые каналы, в этот раз пуск ракет отличался от привычной тактики российской армии.

Россия использовала новую тактику пуска ракет "Кинжал": что известно

Российская ракета. Фото из открытых источников

Мониторинговый канал Tracking сообщил, что 13 декабря Россия впервые осуществила пуски ракет "Кинжал" из района Нижегородской области. Именно этот фактор смены тактики стал неожиданным, ведь это были действия не по шаблону предыдущих атак РФ.

"Пуски ракет "Кинжал" сегодня впервые были осуществлены из района Нижегородской области. Именно поэтому не наблюдалось стандартных признаков перед пуском "Кинжалов"", — пишет Tracking и отмечает, что враг учится.

Другой мониторинговый канал monitor сообщил, что Россия запустила по меньшей мере четыре гиперзвуковых ракеты "Кинжал". По их данным первые два "Кинжала" попали в районе Бурштын, Ивано-Франковская область. Еще две ракеты также двигались по этой траектории.

"Кинжал" – это российская гиперзвуковая аэробалистическая ракета. Это означает, что она движется с очень высокой скоростью, которая в несколько раз превышает скорость звука. Такая скорость усложняет ее перехват системами противовоздушной обороны. Кинжал запускается с самолета МиГ-31К и способен поражать как наземные, так и морские цели на большом расстоянии.

В ходе атаки 13 декабря взрывы слышали в Одесской, Тернопольской, Киевской, Хмельницкой, Харьковской, Ивано-Франковской и других областях. Также местные ОВА сообщают, что в ряде регионов исчез свет, а Минэнерго заявило, что Россия атакует энергетические объекты Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что враг ударил по Харькову. Произошло попадание в жилой дом.

Также "Комментарии" писали, что в РФ заявили о целях, атаковавших 13 декабря.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости