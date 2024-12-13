Россия использовала новую тактику пуска ракет "Кинжал": что известно

13 декабря Россия совершила очередную массированную атаку по Украине, применив несколько видов ракет, в частности аэробалистическую ракету "Кинжал", которая имеет возможность нести ядерный заряд. Как сообщают мониторинговые каналы, в этот раз пуск ракет отличался от привычной тактики российской армии.

Российская ракета. Фото из открытых источников

Мониторинговый канал Tracking сообщил, что 13 декабря Россия впервые осуществила пуски ракет "Кинжал" из района Нижегородской области. Именно этот фактор смены тактики стал неожиданным, ведь это были действия не по шаблону предыдущих атак РФ.

"Пуски ракет "Кинжал" сегодня впервые были осуществлены из района Нижегородской области. Именно поэтому не наблюдалось стандартных признаков перед пуском "Кинжалов"", — пишет Tracking и отмечает, что враг учится.

Другой мониторинговый канал monitor сообщил, что Россия запустила по меньшей мере четыре гиперзвуковых ракеты "Кинжал". По их данным первые два "Кинжала" попали в районе Бурштын, Ивано-Франковская область. Еще две ракеты также двигались по этой траектории.

"Кинжал" – это российская гиперзвуковая аэробалистическая ракета. Это означает, что она движется с очень высокой скоростью, которая в несколько раз превышает скорость звука. Такая скорость усложняет ее перехват системами противовоздушной обороны. Кинжал запускается с самолета МиГ-31К и способен поражать как наземные, так и морские цели на большом расстоянии.

В ходе атаки 13 декабря взрывы слышали в Одесской, Тернопольской, Киевской, Хмельницкой, Харьковской, Ивано-Франковской и других областях. Также местные ОВА сообщают, что в ряде регионов исчез свет, а Минэнерго заявило, что Россия атакует энергетические объекты Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что враг ударил по Харькову. Произошло попадание в жилой дом.

Также "Комментарии" писали, что в РФ заявили о целях, атаковавших 13 декабря.