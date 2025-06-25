Россия и Крым содрогались от взрывов ночью: куда «прилетело»

Сегодня ночью несколько российских областей, а также территория оккупированного Крыма были атакованы беспилотниками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Россия ночью содрогалась от взрывов

По его данным, в Таганроге в промежуток между 23:00 и 01:00 раздавались многочисленные взрывы с пожарами. Предварительно поражен завод "Атлант АЭРО".

По данным руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, завод "Атлант-Аэро" – это важный узел в российском ВПК, специализирующийся на компонентах для боевых беспилотников и систем управления.

Он привлечен к проектам по производству дронов "Орион", комплексам РЭБ и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и баражирующих боеприпасов.

В Азове атака продолжалась с 23:00 до 01:40. Поражение в районе НПЗ "Азовпродукт".

Казань, Татарстан. План "Ковер" в аэропорту длился до 40:30 утра. Над городом зафиксировано до 10 взрывов. Последствия уточняются.

Саратов. Зафиксировано минимум два мощных взрыва в районе аэропорта Энгельс. Данные нуждаются в уточнении.

Джанкой. АР Крым. Зафиксировано поражение в районе аэропорта.

Приморск, Мелитополь, Акимовка. Попадание "обломков" по энергетической инфраструктуре и местам базирования врага. Блэкаут продолжается до сих пор. Последствия потерь в состоянии уточнения, отметил Андрющенко.

По данным министерства обороны РФ, в течение минувшей ночи с 22:45 24 июня до 05:40 25 июня дежурными средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▪ 7 БПЛА – над территорией Ростовской области,

▪ 4 БПЛА – над территорией Республики Крым,

▪ 2 БПЛА – над территорией Краснодарского края,

▪ 2 БПЛА – над территорией Курской области,

▪ 2 БПЛА – над акваторией Черного моря,

▪ 1 БПЛА – над территорией Брянской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты нанесли баллистическую атаку по Днепру.