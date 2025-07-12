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Россия и Белоруссия создают «отечественный» ИИ для пропаганды

Россия и Беларусь хотят создать "свой" искусственный интеллект на основе "традиционных ценностей"

12 июля 2025, 13:12
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Ткачова Марія

Москва и Минск планируют разработать собственную модель искусственного интеллекта, которая будет работать не по западным стандартам, а в соответствии с идеологией и "ценностями", приемлемыми для обоих режимов. Об этом заявил госсекретарь так называемого Союзного государства Сергей Глазьев на международной конференции.

Россия и Белоруссия создают «отечественный» ИИ для пропаганды

Россия и Белоруссия создают «отечественный» ИИ для пропаганды

По его словам, сейчас молодежь в Беларуси преимущественно пользуется иностранными чат-ботами — в частности американскими и китайскими. Но в Кремле уже успели назвать эти модели "опасными", намекая на якобы расизм и фашистскую окраску ответов некоторых ИИ (вероятно, речь идет о боте Grok от xAI Илона Маска).

На этом фоне в России и Беларуси решили, что необходимо создать "отечественный" ИИ — с "правильными" ценностями, полностью подконтрольный и адаптированный к нуждам режима. Главная цель — обеспечить пользователей "достоверным источником" информации, соответствующим официальной пропаганде.

Таким образом, Кремль и Минск делают очередной шаг к цифровой изоляции — теперь уже в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Шевченковский суд Киева решил передать в доход государства 2,6 миллиарда гривен, которые принадлежали компании, работавшей под брендом онлайн-казино "Pin-Up". Это стало возможным благодаря расследованию ДБР.

Кроме того, директор компании признал свою вину. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, но освободили условно на 3 года. Его обвинили в сотрудничестве с государством-агрессором, участии в преступной организации, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и подделке документов.



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Источник: https://belta.by/society/view/gossekretar-sg-nasha-zadacha-razrabotat-sobstvennyj-ii-osnovannyj-na-traditsionnyh-tsennostjah-725782-2025/
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