Россия хочет захватить три украинских города-миллионника: что задумал Путин

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Ткачик Олеся
Российский диктатор Владимир Путин традиционно использует новогодние обращения, чтобы отчитываться о "достижении" своей армии. Однако в этом году у него есть амбиция, которую, вероятно, российские военные не смогут выполнить, отметил в эфире 24 канала политолог Михаил Давидюк.
Владимир Путин
По его мнению, Путин стремится к тому, чтобы Вооруженные силы Украины покинули территорию России. Если этого не произойдет до 2025 года, Новый год для страны-агрессорки может не наступить, отметил эксперт.
По его словам, хотя россияне собрали большую группировку на Курщине и проводят там контрнаступления, их возможности там все же ограничены.
Кроме того, как объясняет Давидюк, Путин активно готовится к очередным наступательным действиям, нацеливаясь на такие города-миллионники как Днепр, Харьков и Запорожье. Эти стратегически важные украинские города – его основная цель. В то же время, амбиции российского лидера этим не ограничиваются.
Однако возможности России в Курской области остаются ограниченными. Даже, несмотря на то, что в регионе сосредоточено 50 тысяч российских военных и запланированы контрнаступательные операции, успех таких действий не гарантирован. Несмотря на эти трудности, план по "освобождению" Курской области остается "надражающим" для Путина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне начали наступление в Запорожской области.
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