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Россия хочет захватить три украинских города-миллионника: что задумал Путин

Путин также ставит задание освободить Курскую область от ВСУ, и даже якобы просит Трампа повлиять на Украину по этому поводу.

сегодня, 09:22 comments11975
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Ткачик Олеся

Российский диктатор Владимир Путин традиционно использует новогодние обращения, чтобы отчитываться о "достижении" своей армии. Однако в этом году у него есть амбиция, которую, вероятно, российские военные не смогут выполнить, отметил в эфире 24 канала политолог Михаил Давидюк.

Россия хочет захватить три украинских города-миллионника: что задумал Путин

Владимир Путин

По его мнению, Путин стремится к тому, чтобы Вооруженные силы Украины покинули территорию России. Если этого не произойдет до 2025 года, Новый год для страны-агрессорки может не наступить, отметил эксперт.

"Путин готов лечь "костями" и политически, и в военном плане, чтобы выбить нас из Курщины. Россияне просили и Байдена, и сейчас Трампа, чтобы они попросили нас выйти оттуда", – подчеркнул политолог.

По его словам, хотя россияне собрали большую группировку на Курщине и проводят там контрнаступления, их возможности там все же ограничены.

Кроме того, как объясняет Давидюк, Путин активно готовится к очередным наступательным действиям, нацеливаясь на такие города-миллионники как Днепр, Харьков и Запорожье. Эти стратегически важные украинские города – его основная цель. В то же время, амбиции российского лидера этим не ограничиваются.

Однако возможности России в Курской области остаются ограниченными. Даже, несмотря на то, что в регионе сосредоточено 50 тысяч российских военных и запланированы контрнаступательные операции, успех таких действий не гарантирован. Несмотря на эти трудности, план по "освобождению" Курской области остается "надражающим" для Путина.

"То есть, говорит политолог, это его желание, ведь если украинские войска будут оставаться на российской территории, новогоднее обращение может потерять смысл, а Россия рискует остаться без праздника", — подытожил Давидюк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне начали наступление в Запорожской области.




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Источник: https://24tv.ua/situatsiya-kurskiy-oblasti-chogo-duzhe-hoche-volodimir-putin_n2683650
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