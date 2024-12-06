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Россия хочет восстановить в Украине русский язык, культуру, СМИ и УПЦ

Лавров подчеркнул, что Россия защищает права россиян, живущих в Украине

сегодня, 08:16
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Недилько Ксения

Бывший журналист Fox News Такер Карлсон, ставший всемирно известным из-за интервью с Путиным в феврале 2024, теперь провел разговор с его приспешником – главой оккупационного МИД РФ Сергеем Лавровым.

Россия хочет восстановить в Украине русский язык, культуру, СМИ и УПЦ

Сергей Лавров. Фото: МИД России

Лавров продолжил озвучивать известные нарративы Кремля о том, что мир в Украине возможен только на условиях России, а Украина должна отдать свои территории и отказаться от курса Евроинтеграции и вступления в НАТО.

Кратко условия для мирных переговоров, на которые может согласиться РФ, выглядят так:

▪ Украина без НАТО. Никаких западных военных баз в Украине и учений с участием иностранных войск;

▪ Вхождение четырех новых регионов в состав России;

▪ Публичная отмена Зеленским указа о запрете переговоров с Путиным;

▪ Отказ от законов, запрещающих русский язык, русскую культуру, СМИ, УПЦ;

РФ готова быть среди стран, которые предоставят Украине гарантии безопасности.

"В своем последнем заявлении Президент В. В. Путин дал ясно понять, что мы готовы к любому развитию событий. Мы предпочитаем мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения российских людей, живущих в Украине, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом.

Люди на Востоке и Юге Украины, Донбассе и Новороссии не считают режим Зеленского тем, кто представляет их интересы. Как они могут их воображать, когда их культура, язык, традиции, религия – все это запрещено", – отметил россиянин в интервью Карлсону.



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