Россия хочет вернуть утраченные территории, уже освободившие ВСУ в 2022 году: где враг накапливает войска

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Лиля Воробьева
В Купянском направлении ситуация остается сложной – российские войска пытаются создать плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала " Эспрессо" .
Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)
По его словам, враг стремится вернуть хотя бы часть Харьковщины, уволенную украинскими войсками в 2022 году. В то же время сложные погодные условия усложняют ведение боевых действий – из-за грязи техника работает тяжело.
Он подчеркнул, что 2025 будет непростым для Украины, ведь боевые действия будут продолжаться по всей линии фронта. По его словам, для перелома ситуации в пользу Украины понадобятся дополнительные решения и ресурсы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военные откровенно рассказали, почему во вновь бригадах массово идут в СЗЧ. Во вновь созданной 157-й бригаде солдаты и комбриг признают значительные проблемы, отмечает журналист Диана Буцко. В частности, они отмечают, что в СЗЧ идут многие военные, в том числе офицеры.
На слаженность новой бригады, по словам другого военнослужащего, даже нет шанса, потому что ее разбирают на запчасти.
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