Россия хочет вернуть утраченные территории, уже освободившие ВСУ в 2022 году: где враг накапливает войска

В Купянском направлении ситуация остается сложной – российские войска пытаются создать плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала " Эспрессо" .

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

По его словам, враг стремится вернуть хотя бы часть Харьковщины, уволенную украинскими войсками в 2022 году. В то же время сложные погодные условия усложняют ведение боевых действий – из-за грязи техника работает тяжело.

"На Купянском направлении работают вражеские дроны и пехота. По количеству живой силы у противника есть преимущество, что создает дополнительные трудности для наших военных. Подобная ситуация и в Покровском направлении", — отметил Сазонов.

Он подчеркнул, что 2025 будет непростым для Украины, ведь боевые действия будут продолжаться по всей линии фронта. По его словам, для перелома ситуации в пользу Украины понадобятся дополнительные решения и ресурсы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военные откровенно рассказали, почему во вновь бригадах массово идут в СЗЧ. Во вновь созданной 157-й бригаде солдаты и комбриг признают значительные проблемы, отмечает журналист Диана Буцко. В частности, они отмечают, что в СЗЧ идут многие военные, в том числе офицеры.

"Они вообще нас бросали. Вечером прислали в WhatsApp смс: "Мы ушли". Одну группу вывезли в окопы, они на это посмотрели, сели в машину и уехали. Сразу 7 человек", — рассказывает один из военных.

На слаженность новой бригады, по словам другого военнослужащего, даже нет шанса, потому что ее разбирают на запчасти.

"То есть приехали из других бригад и забрали наши уже созданные батальоны полностью в штат. Так у нас просто под ноль выгребли два батальона. Хотя мы вышли на боевые только два месяца назад", — сетует военный.

