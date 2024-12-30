Россия хочет вернуть границы XVIII века: какие страны под угрозой

Финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в НАТО сообщает о возможных планах России по атаке на Финляндию и другие страны восточного фланга Альянса. В статье говорится, что Кремль может стремиться вернуть границы, существовавших согласно Туркусскому миру, который также известен, как Абосский мирный трактат 1743 года.

Российские военные. Фото из открытых источников

По данным издания Iltalehti, Россия рассматривает возможность наступления в направлении реки Кюмийоки на юго-востоке Финляндии, а также стратегического пролива Пуумалансалми на озере Саймаа. Такие действия, по оценкам экспертов, преследуют цель создания буферной зоны для обеспечения "стратегической глубины" для РФ. В НАТО прогнозируют возможность расширения российских атак на другие европейские территории с целью создания буферной зоны от Арктики до Балтийского моря и далее до Черного и Средиземного морей.

"Согласно оценке угроз НАТО, российские ракетные атаки также будут направлены на Хельсинки. Главное направление удара россиян будет в Прибалтике", — пишет финское издание.

Источники Iltalehti утверждают, что высказывания российского диктатора Владимира Путина озвучены им 19 декабря об идеальной России как обновленной империи XVII века должны восприниматься серьезно. Тогда Путин заявил, что у России "достаточно сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории".

В последние годы разные эксперты и политики неоднократно предупреждали об угрозе России. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что РФ производит больше оружия и боеприпасов, чем все страны ЕС вместе взятые, что повышает его способность к продолжительным конфликтам. Глава внешней разведки Эстонии Каупо Россин выразил уверенность, что НАТО придется сдерживать российскую агрессию в течение следующих 10-20 лет. По его словам, для этого Запад должен серьезно инвестировать в оборону и готовиться к новым вызовам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пожаловались на "агрессивную русофобию" от Финляндии.

Также "Комментарии" писали о том, что нападение России на НАТО реально через 4-6 лет.