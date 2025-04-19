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Россия хочет создать новую "Бучу": что замыслили в Кремле

Российская пропаганда пытается "использовать по-максимуму" Суджу, чтобы создать негативный образ военных ВСУ

сегодня, 20:30
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Кречмаровская Наталия

Кремлевские СМИ продолжают распространять неправдивую информацию о ситуации, которая была в Судже во время проведения ВСУ Курской операции.

Россия хочет создать новую "Бучу": что замыслили в Кремле

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, почему кремлевские СМИ распространяют фейки, как-то "ВСУ отрезали голову десятилетней девочке. В колодце в Судже нашли тела гражданских".

На самом деле, как отмечают в Центре, распространение такой информации – это продолжение российского нарратива об убийствах и преступлениях украинских военных против гражданских. Россияне ставят своей целью представить украинских военных "убийцами, преступниками, террористами", которые воюют против собственного народа и гражданских на Курщине, а армию РФ — "освободителями".

"Пропаганда Кремля настойчиво пытается создать из Суджи "российскую Бучу", чтобы продемонстрировать миру "нацистскую сущность киевского режима". Однако, эти попытки напрасны, ведь практически все "факты" о якобы "зверствах и преступлениях ВСУ" сообщаются со слов либо российских военных, либо якобы российских граждан", — говорится в сообщении Центра.

Стоит отметить, что никаких документальных показаний — фото-, видео-фиксаций, данных судебно-медицинских экспертиз, фактов эксгумации относительно якобы "зверств ВСУ" — Россия не дает.

Напомним, что российская пропаганда, как писал портал "Комментарии", пытается изменять характер дезинформационной кампании о якобы "зверствах ВСУ на Курщине", чтобы увеличить ее охват. В Центре противодействия дезинформации пояснили, что российская пропаганда начала распространять сообщения другого характера – направленные на то, чтобы вызвать эмоциональную реакцию, в частности, сочувствие.




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Источник: https://t.me/spravdi/46174
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