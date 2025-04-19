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Кречмаровская Наталия
Кремлевские СМИ продолжают распространять неправдивую информацию о ситуации, которая была в Судже во время проведения ВСУ Курской операции.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, почему кремлевские СМИ распространяют фейки, как-то "ВСУ отрезали голову десятилетней девочке. В колодце в Судже нашли тела гражданских".
На самом деле, как отмечают в Центре, распространение такой информации – это продолжение российского нарратива об убийствах и преступлениях украинских военных против гражданских. Россияне ставят своей целью представить украинских военных "убийцами, преступниками, террористами", которые воюют против собственного народа и гражданских на Курщине, а армию РФ — "освободителями".
Стоит отметить, что никаких документальных показаний — фото-, видео-фиксаций, данных судебно-медицинских экспертиз, фактов эксгумации относительно якобы "зверств ВСУ" — Россия не дает.
Напомним, что российская пропаганда, как писал портал "Комментарии", пытается изменять характер дезинформационной кампании о якобы "зверствах ВСУ на Курщине", чтобы увеличить ее охват. В Центре противодействия дезинформации пояснили, что российская пропаганда начала распространять сообщения другого характера – направленные на то, чтобы вызвать эмоциональную реакцию, в частности, сочувствие.
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