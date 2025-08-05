Россия хочет сформировать 10 новых дивизий к концу года: важное обращение Сырского

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Ткачова Марія
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в условиях роста угроз со стороны России Украина вынуждена продолжать мобилизационные мероприятия, наращивая эффективность ударов, беспилотных систем и поддержку пехоты.
Обращение Сырского
По словам Сырского, июль стал одним из самых напряженных месяцев для сил обороны — российская армия пыталась наступать почти по всей линии фронта, используя тактику "тысячи порезов" — серии атак небольшими штурмовыми группами. Наибольшая интенсивность боевых действий наблюдалась в Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.
В то же время украинские силы добились заметных успехов в приграничных районах — в частности, на Северослобожанском направлении, где продолжаются боевые действия в Сумской области и на территории Курской области РФ.
Потери противника велики, но Россия не останавливается:
За июль потери россиян составили более 33,2 тысяч человек — на 800 больше, чем в июне. Однако, как подчеркивает Сырский, это не останавливает врага: ежемесячно РФ пополняет свои войска еще на 9 тысяч солдат, а до конца года планирует сформировать 10 новых дивизий, две из которых уже созданы.
"У нас нет другого выбора, кроме как продолжать мобилизацию", — отмечает Сырский. При этом в Генштабе делают ставку на качественную подготовку, развитие беспилотного компонента и поддержку пехоты с помощью высокоточных систем.
Удары в глубоком тылу и поддержка с воздуха:
В июле Украина значительно усилила эффективность применения ударных беспилотников и средств DeepStrike – поражены десятки важных объектов на территории РФ: военные аэродромы, заводы, склады дронов, нефтеперерабатывающие и химические предприятия.
Отдельно командование отмечает стабильный рост результативности работы украинских БПЛА второй месяц подряд, что прямо влияет на поддержку пехоты и контроль над полем боя.
Удержание фронта и подготовка резервов:
В ВСУ продолжается корпусная реформа, большинство вновь армейских корпусов уже приняли свои участки ответственности. Параллельно улучшается логистика, ремонт техники, фортификация и безопасность личного состава в учебных центрах.
Несмотря на сложности, командование уверено в дальнейшей стабильности обороны: "Мы понимаем положение дел и знаем, что делать", — подытожил Сырский.