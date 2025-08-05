Россия хочет сформировать 10 новых дивизий к концу года: важное обращение Сырского

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в условиях роста угроз со стороны России Украина вынуждена продолжать мобилизационные мероприятия, наращивая эффективность ударов, беспилотных систем и поддержку пехоты.

Обращение Сырского

По словам Сырского, июль стал одним из самых напряженных месяцев для сил обороны — российская армия пыталась наступать почти по всей линии фронта, используя тактику "тысячи порезов" — серии атак небольшими штурмовыми группами. Наибольшая интенсивность боевых действий наблюдалась в Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

В то же время украинские силы добились заметных успехов в приграничных районах — в частности, на Северослобожанском направлении, где продолжаются боевые действия в Сумской области и на территории Курской области РФ.

Потери противника велики, но Россия не останавливается:

За июль потери россиян составили более 33,2 тысяч человек — на 800 больше, чем в июне. Однако, как подчеркивает Сырский, это не останавливает врага: ежемесячно РФ пополняет свои войска еще на 9 тысяч солдат, а до конца года планирует сформировать 10 новых дивизий, две из которых уже созданы.

"У нас нет другого выбора, кроме как продолжать мобилизацию", — отмечает Сырский. При этом в Генштабе делают ставку на качественную подготовку, развитие беспилотного компонента и поддержку пехоты с помощью высокоточных систем.

Удары в глубоком тылу и поддержка с воздуха:

В июле Украина значительно усилила эффективность применения ударных беспилотников и средств DeepStrike – поражены десятки важных объектов на территории РФ: военные аэродромы, заводы, склады дронов, нефтеперерабатывающие и химические предприятия.

Отдельно командование отмечает стабильный рост результативности работы украинских БПЛА второй месяц подряд, что прямо влияет на поддержку пехоты и контроль над полем боя.

Удержание фронта и подготовка резервов:

В ВСУ продолжается корпусная реформа, большинство вновь армейских корпусов уже приняли свои участки ответственности. Параллельно улучшается логистика, ремонт техники, фортификация и безопасность личного состава в учебных центрах.

Несмотря на сложности, командование уверено в дальнейшей стабильности обороны: "Мы понимаем положение дел и знаем, что делать", — подытожил Сырский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах реализации решений Гаагского саммита НАТО. По его словам, европейские страны — члены Альянса — уже выделили более 1 миллиарда долларов на закупку вооружения из США для нужд Вооруженных сил Украины.