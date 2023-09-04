Россия хочет провести масштабные военные учения: две страны решили поддержать Кремль

Россия намерена провести трехсторонние военно-морские учения с КНДР и Китаем. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже обсудил это с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Палаты представителей Южной Кореи Ю Сан Бом, пишет "Yonhap".

Военные учения России. Фото: из открытых источников

Разведывательное управление Южной Кореи уточнило, что Шойгу озвучил предложение о проведении совместных учений во время встречи с глазу на глаз с лидером КНДР в июле. Тогда российская делегация гостила в Пхеньяне по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны. Тогда Сергей Шойгу вместе с другими представителями Минобороны посетили оборонную выставку, на которой были представлены баллистические ракеты КНДР.

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Также Шойгу, видимо, провел частную встречу с Кимом, чтобы договориться о расширении военного сотрудничества.

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