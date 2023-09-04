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Россия хочет провести масштабные военные учения: две страны решили поддержать Кремль

Россия соберается провести совместные военные учения с КНДР и Китаем

сегодня, 17:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия намерена провести трехсторонние военно-морские учения с КНДР и Китаем. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже обсудил это с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Палаты представителей Южной Кореи Ю Сан Бом, пишет "Yonhap".

Россия хочет провести масштабные военные учения: две страны решили поддержать Кремль

Военные учения России. Фото: из открытых источников

Разведывательное управление Южной Кореи уточнило, что Шойгу озвучил предложение о проведении совместных учений во время встречи с глазу на глаз с лидером КНДР в июле. Тогда российская делегация гостила в Пхеньяне по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны. Тогда Сергей Шойгу вместе с другими представителями Минобороны посетили оборонную выставку, на которой были представлены баллистические ракеты КНДР.                                                                                                                                                                                              


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Также Шойгу, видимо, провел частную встречу с Кимом, чтобы договориться о расширении военного сотрудничества.

Читайте также на портале "Комментарии" — военные Китая начали воздушное и морское патрулирование и учения ВМС и ВВС вокруг острова Тайвань. Так официальный Пекин решил отреагировать на визит в США вице-президента острова Уильяма Лая.

Также издание "Комментарии" сообщало – какую игру ведет Китай с Россией – что сдерживает Запад от более мощной поддержки Украины. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного и интервью нашему порталу.

Ранее "Комментарии" писали – какую позицию Китай выбрал по войне в Украине – что может измениться к концу года.




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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20230904008951315?section=national/politics
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