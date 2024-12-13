Россия хочет прекращения огня: почему это плохой сценарий для Украины

Владимир Путин и российское руководство заявляют, что якобы поддерживают идею прекращения огня на войне в Украине. Однако такой вариант может быть негативным для Украины, считает руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко.

Прекращение огня без гарантий безопасности несет риски новой войны

Андрей Коваленко отметил, что Россия активно проводит информационную кампанию по прекращению огня. По словам украинского офицера, это очередной шаг РФ к перерыву для увеличения ресурсов, чтобы перейти в новую фазу войны.

"Прекращение огня для России = накопление ресурсов, сил и людей, планирование операций для новых ударов по Украине. Доказано с 2014 года. Именно поэтому россия так этого хочет и информационно вкладывается в продвижение этого нарратива", — указывает руководитель Центра противодействия дезинформации.

Коваленко отмечает, что для возможного прекращения огня сначала нужны гарантии безопасности, что Россия снова не начнет войну.

"Нужны реальные гарантии безопасности, уничтожение способностей россии накапливать военные ресурсы для таких действий. И вооружена до зубов Украина", – заявляет лейтенант.

Отметим, что, несмотря на заявления России о "готовности" к мирным переговорам, в Кремле неоднократно озвучивали ультимативные условия, которые должны удовлетворить Москву. Например, спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россию не интересует "перемирие", а лишь окончание войны на условиях Путина. Подобную позицию также высказал Дмитрий Медведев, призвавший к "пониманию Киевом реалий сегодняшнего дня и с учетом предложений, озвученных Путиным".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев пригрозил полным уничтожением Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на заявление Трампа начать мирные переговоры для окончания войны.