Военный эксперт Олег Жданов предупредил о вероятности масштабного наступления российских окупантов на Запорожском направлении. В комментарии ТСН.ua он подчеркнул, что этот участок фронта является одним из самых уязвимых для украинских оборонных сил из-за особенностей местности и стратегического значения региона.

Фото: из открытых источников

"России крайне нужен плацдарм на правом берегу Днепра. Запорожская область в этом смысле наиболее уязвима. Пойма бывшего водохранилища подсохла, прошло три года. Выросли молодые деревья, которые вытащили влагу, поэтому теперь может пройти и техника. И Днепр там мелководный и узкий. нужно не потерять Запорожье", — отметил Жданов.

В то же время эксперт отмечает, что говорить о катастрофе пока рано.



"До катастрофы очень далеко. Я бы даже не применял это слово. Критическая ситуация? Да. Но у нас бывали критические ситуации. Россия имеет тотальное преимущество в личном составе и в воздухе. Что касается авиации, то мы не достигли паритета. Россияне имеют возможность просто выносить наши позиции, а потом личным составом выжимать нас из этих позиций, где суки."

По словам Жданова, сложность ситуации на фронте частично объясняется просчетами в военном руководстве, в частности, несовершенной системой управления войсками. В то же время, он добавляет, что украинские силы имеют потенциал для удержания позиций, и правильная организация обороны может значительно уменьшить риски. Эксперт призвал к бдительности и стратегическому планированию, отмечая важность контроля за критическими направлениями и недопущение потери стратегических точек.

Как уже писали "Комментарии", имя Тимура Миндича в последние дни не сходит с заголовков украинских СМИ. Бизнесмена и продюсера подозревают в крупном коррупционном скандале в энергетической сфере, однако его деятельность не ограничивается этой отраслью. Миндич также участвовал в кинопроизводстве и был продюсером популярного украинского сериала "Обратное направление".