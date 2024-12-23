Россия хочет нанести повторный удар "Орешником": в чем главная опасность

Российский диктатор Владимир Путин и другие спикеры Кремля не перестают угрожать очередным ударом "Орешником" по Украине. Действительно ли Россия может рискнуть в очередной раз ударить "Орешником" по Украине? В чем главная опасность? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Россияне давят на Запад

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире "Radio NV" отметил, что главная проблема для Украины заключается в том, что у нас нет систем или средств ПВО, способных сбивать ракеты "Орешник".

"Он сбивается средствами ПВО в верхних слоях атмосферы. У нас даже около таких средств нет. Теоретически мы можем сбивать боеголовки. Давайте вспомним МиГ-31К, постоянно почему-то слетавший с Саваслейки, приземлялся. А у нас постоянно объявляли тревогу. Это больше психологическое давление , а не реальная угроза", – сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что с военной точки зрения запуск Россией "Орешника" не имеет никакого смысла.

По словам Нарожного, ракета несет боеголовку весом 1,2 тонны. Она раскрывается, из нее выпадают шесть суббоеголовок. И из каждой из них еще шесть. У нас 36 бомб весом примерно 30 килограмм, а может и меньше. Та ракета "Искандер", которую сбили в центре Киева, — она несла боеголовку 450 килограммов.

В то же время эксперт отметил, что российские манипуляции с использованием "Орешника" – это давление не на Украину, а на западных союзников. Россияне намекают, что у них есть очень скоростное оружие, может за полчаса долететь до какой-то европейской столицы и там ударить.

Россия существенно зависима от западных компонентов

Авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Radio NV" отметил, что российские оккупанты действительно хотят нанести повторный удар "Орешником" по Украине.

"Такое зрелищное видео вышло в Днепре. И безусловно, они будут пытаться это сделать. Но вернемся к большинству неудачных разработок России. Та же ракета "Сармат" до сих пор не на вооружении. Поэтому вполне вероятно, что что-то не так с "Орешником", – сказал Храпчинский.

Эксперт отметил, что захватчики испытывают проблемы с некоторыми компонентами для ракет. В частности, при последних массированных обстрелах РФ использовала ракеты Х-101, в которых находились старые, советские двигатели от ракет Х-55.

"Это показывает определенную проблематику. Россия существенно зависима от западных компонентов. С учетом того, что они хотели сделать межконтинентальную баллистическую ракету на малое расстояние, они использовали старые советские элементы. Соединили, возможно, с какими западными элементами. Но не все работает сразу. Ведь надо сделать большое количество просчетов, качественный анализ. вроде бы удачный для россиян, подтверждает, что есть определенная проблематика", — добавил Храпчинский.

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