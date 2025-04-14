Россия готовится взять в окружение Сумы: стало известно о реальной ситуации вокруг города

В связи с активизацией наступательных действий России на востоке Украины, в интернет-пространстве все чаще появляются дискуссии по поводу потенциального наступления на Сумы, а также возможности частичного или полного окружения города. Журналисты ТСН.ua обратились к военному эксперту, чтобы узнать, насколько вероятен такой сценарий, каковы шансы России на этом направлении и чего следует ожидать в ближайшее время.

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Как пояснил генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006–2010) Игорь Романенко, для полноценного наступления на Сумы России необходимо иметь достаточные силы и ресурсы.

"На данный момент войска из Курской области, как и с направления на Сумы, Путин активно опрокидывает на Донетчину. Противник имеет определенное тактическое продвижение в районе Сумщины, но сейчас оно ограничено. Часть сил, сосредоточенных ранее возле Курской области, уже переброшена в Белгородскую, где они пытаются сдержать наше продвижение, которое также.

По словам эксперта, с имеющимися ресурсами Россия вряд ли сможет начать полномасштабное наступление на Сумы, хотя планировать такие действия, безусловно, может.

"У Путина хватает планов. Еще в прошлом году он рассматривал варианты наступления как на Сумщину, так и на Харьковщину. На Харьковском направлении российские силы смогли начать активные действия только через несколько месяцев. В настоящее время бои продолжаются в районе Волчанска и Липцев. После того, как наши войска были вынуждены отступить к рубежам подразделений Сумской области Но это еще не означает, что город может быть быстро окружен. Все упирается в ресурсы и резервы — если Путин успеет накопить достаточно до лета, возможно продвижение. Однако пока это маловероятно", — считает эксперт.

Генерал-лейтенант акцентирует внимание на том, что у России нет достаточных возможностей для одновременного активного наступления по всей линии фронта, несмотря на усилия по накоплению сил.

Портал "Комментарии" уже писал, что офицера ВСУ Дмитрия Лиховия удивили сообщения о том, что, якобы, военные РФ начали наступление на Сумы и Харьков. При этом, по его словам, первоисточником информации является главка Александр Сырский. Впрочем, по его словам, речь не идет о чем-то совершенно новом.